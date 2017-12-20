Лукашенко будет «перекраивать» зарплаты по своему усмотрению? 8 20.12.2017, 11:55

8,967

То же самое будет происходить и с налогами в Беларуси.

После двухдневного обсуждения во вторник, 19 декабря, «депутаты» «палаты представителей» одобрили во втором (окончательном) чтении госбюджет страны на 2018 год, приняв соответствующий пакет документов. Парламентарии заметили, что по сравнению с первоначальным проектом, который они рассматривали месяц назад, практически все расходные статьи были урезаны примерно на 10%, зато резервный фонд Лукашенко увеличился примерно в два раза. Несколько выросли и расходы на силовые структуры, пишет dw.com.

Минский экономист, эксперт проекта «Кошт урада» Дмитрий Иванович на основании корректировки проекта, а также сравнивая бюджет 2017 и 2018 годов, назвал бюджет предстоящего года «идеологически-силовым», так как, по его оценке, на будущий год увеличено финансирование в основном силовиков и государственных пропагандистских ресурсов. То есть, по выражению эксперта, телевизор будет убеждать белорусов, что холодильник полон.

В центре и на местах создают параллельные бюджеты

Иванович отметил и своего рода тихую бюджетную «революцию» в Беларуси. Резервный фонд президента запланирован в размере 1,2 млрд белорусских рублей (около 502 млн евро в пересчете), а в региональных бюджетах предусмотрены аналогичные резервные фонды, сравнимые по размерам с самими бюджетами. Эксперт также обратил внимание на непрозрачный характер расходов таких фондов, предупредив, что может получиться так, что «образуются такие своеобразные удельные князья в различных областях».

Как объяснил 18 декабря «депутатам» министр финансов Владимир Амарин, источником для формирования таких фондов послужат сверхплановые доходы местных бюджетов, расходование которых будет производиться по решению Лукашенко. Так что вряд ли можно делать акцент именно на феодальной раздробленности - и в центре, и на местах принимать решения по традиции будет Лукашенко.

Дмитрий Иванович недоумевает, почему соответствующие средства не оставили в статьях расходов на зарплату в бюджетной сфере (образование, здравоохранение и т.д.), а перевели под личный контроль Лукашенко.

Новые налоги назначат указом правителя

В это году впервые пакет бюджетных документов в Беларуси принимается без корректировки налогов. 23 ноября Лукашенко подписал декрет № 7 «О развитии предпринимательства», и так вышло, что изменение налогов вывели из-под парламентского контроля.

Как объяснил «депутатам» министр финансов Амарин, в связи с наличием в декрете требования о «стабильности налогового законодательства» решено не вносить в текущем году изменения в Налоговый кодекс путем принятия соответствующего законопроекта. И добавил, что, совершенствование отдельных норм налогового законодательства будет проходить посредством указов Лукашенко.

Добавим, что 23 ноября правительство провело через «палату представителей» поправки в закон «О международных договорах Республики Беларусь», получив возможность без обсуждения парламентом и без ратификации в нем привлекать кредиты международных организаций - они теперь также будут утверждаться исключительно указами Лукашенко.