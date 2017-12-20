«Ехала ко мне пенсия - в поле застряла» 4 20.12.2017, 12:29

2,611

Жительница хутора неделями отрезана от цивилизации.

«Автолавка не приезжала уже три недели. Звонят, говорят: «Николаевна, не проедем». Ехала ко мне пенсия — в поле застряла», — рассказывает tut.by пенсионерка Галина Кривошеева. 78-летняя женщина живет одна в деревне Десятины Кировского района. От «цивилизации» ее отделяет всего полтора километра — уже не дороги, а глубоких и труднопроходимых ям, грязи и луж, больше похожих на болото. Гравийку превратила в трассу для ралли тяжелая сельскохозяйственная техника. А в местном ДРСУ (дорожно-строительном управлении) только разводят руками: для серьезного ремонта дороги нужно ждать мая. А пока можно лишь надеяться на морозную зиму.

До хутора Галина Николаевны журналисты не едут — ползут. Полтора километра — за 15 минут: пожалуй, это новый «антирекорд». Им еще крупно повезло: легкий мороз накануне прихватил землю, и машина даже с низким клиренсом аккуратно преодолевает метр за метром. Правда, нужно быть начеку: одно неосторожное движение — и придется вызывать трактор. Почва промерзла сверху всего на сантиметр-два, а под ней — вязкая жижа. Буквально двумя днями раньше дочь Галины Кривошеевой Людмила добиралась до Десятин пешком в резиновых сапогах.

По словам Людмилы, пешком к матери она ходила в течение трех недель. Машину приходилось оставлять на краю деревни Мышковичи — там с асфальта нужно сворачивать на гравийку, ведущую к дому пенсионерки через поля.

— Людочка приходила по щиколотку в грязи. Продукты приносила — автолавка-то три недели не приезжала, — говорит пенсионерка.

Дочери говаривают переехать к ним в Бобруйск, пенсионерка категорически отказывается.

— Мне тут хорошо. В Бобруйске мне дышать тяжело. А тут я выйду, песни пою громко-громко, как могу, — это для легких хорошо, — бодро улыбается Галина Кривошеева. Скучать ей не дают кот Рыжий и Великий Байкал — дворняжка размером с крупную таксу.

Проблема с дорогой, ведущей от Мышковичей в Десятины, давняя, продолжает Галина Николаевна. Но в таком состоянии она оказалась впервые после того, как в этом году на поле посеяли и убрали свеклу.

— Я еще несколько лет назад сама на велосипеде по ней ездила — нормально было. Сейчас уже не могу — ноги болят. А вот правнучек приезжает и катается на велосипеде. Правда, сейчас уже и он не проедет по этой дороге, — качает головой Галина Николаевна.

И если продукты женщине может привезти дочь, за пенсией Галину Николаевну можно отвезти на внедорожнике, то вызов скорой помощи — серьезная проблема. Она особенно тревожит родных пенсионерки.

— Я в этом году с января по июнь по больницам все лежала — здоровье уже совсем не то, — задумчиво говорит пенсионерка. — Немного подлечили меня. Но в ноябре скорую пришлось вызывать — совсем что-то плохо мне было. Так они приехали с претензиями, мол, не добраться до вас — чуть проехали.

Дорожники про одинокую пенсионерку не забыли. В местном ДРСУ говорят, что регулярно отправляли грейдер. Да только сельхозтехника закопала их труды в землю — буквально.

— Пока не подсохнет земля, с этой дорогой ничего нельзя сделать. Материал грунтовки переувлажнен. Мы три раза за неделю отправляли грейдер, только и он сам оставляет колею, — говорит директор ДРСУ № 197 Виталий Токарев.

Он объясняет: часть дороги, ведущая к хутору, — грунтовка, часть — гравийка. Если отсыпать ее всю, на это уйдет не один миллиард рублей «старыми». И не факт, что их снова не закопает в землю сельхозтехника. По словам Токарева, во время дождей или таяния снега нагрузку на такую дорогу нужно снижать, а местные хозяйства используют ее на полную катушку. И вот итог.

— Мы с Галиной Николаевной созваниваемся по три раза в неделю. Я был у нее на днях: дорога подмерзла, проехать может и автолавка. Я ей сказал: если что — звоните мне. Если кто не проедет, я на служебной машине проеду, — говорит Виталий Токарев.

По его словам, нужно ждать, когда дорога подсохнет — тогда с ней можно что-то сделать. А пока стоит надеяться на морозную зиму. По-другому никак.