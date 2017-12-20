Путин будет «бомбить Воронеж» 20.12.2017, 12:10

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«Кремлевского старца» прижали к стене.

Россия стоит на пороге новой холодной войны со США, которая закончится для режима Владимира Путина таким же образом, как и холодная война между СССР и США. Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и финансист Слава Рабинович, комментируя новую Стратегию национальной безопасности США, обнародованную администрацией Дональда Трампа, и в которой РФ признана угрозой для американской безопасности:

- Такого рода стратегические доктрины основываются на долгосрочном видении национальных интересов Америки и угроз, которые исходят в мире против национальных интересов США. С такими документами работают многие люди и большое количество организаций, которые они представляют.

Я думаю, что финальная версия документа сформулирована не президентом Трампом, а является результатом коллективной работы большого количества организаций и людей. А Трамп подписал ее для путинской ОПГ, которая считает себя политическим руководством России, а на самом деле является ничем иным, как организованной преступной группировкой, захватившей государство Россия.

Такая доктрина США не должна быть сюрпризом. За последние три с половиной года Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Она представляет собой угрозу реально всему миру как по географии, так и всему миру от слова мир.

Россия ведет гибридную войну, Россия ведет горячую войну. Из-за действий путинской ОПГ, представляющей РФ, в Украине убито более 10 тысяч человек и 2 миллиона человек стали беженцами. Россия присоединяет себе, а иными словами, аннексирует территории. Это все угроза миру и различным странам, в том числе союзникам США. Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться в демократические институты и выборы в разных странах мира, включая США. Это прямая атака на США, поэтому у путинской ОПГ не должно быть никаких иллюзий, абсолютно никакого удивления по поводу того, что такая доктрина США появилась.

Путинская ОПГ, представляющая РФ, хотела холодную войну, и она ее получила. Но она получит и результат этой холодной войны, который наступит рано или поздно. И это будет в той или иной вариации повторение результата предыдущей холодной войны. Тот результат мы все прекрасно помним, кому сейчас 40-50 лет (холодная война завершилась распадом СССР, - "Апостроф").

Россия может пыжиться, тужиться и говорить все что угодно, но это не имеет никакого значения, ничего общего с реальностью, потому что Россия представляет из себя менее 2% мирового ВВП. Более того, темпы роста российской экономики или отрицательные, то есть рецессия, или ноль, или что-то ниже одного процента. Во всяком случае, даже близко не приближаются даже к средним темпам роста развивающихся стран. Соответственно, экономика России является отстающей. И это очень плачевно закончится для жителей РФ, потому что таким образом наступит глобальный крах.

Все, что происходит за последние три с половиной года, в любом случае, так или иначе приближает конец. И не нужно быть даже экономистом, чтобы понимать, в какую бетонную стену все это несется. И для многих бетонная стена уже наступила.

Если более 50 процентов населения РФ живет на 300 долларов или меньше, зарабатывая 10 долларов в день – это говорит о том, что больше половины населения РФ фактически не живет, а выживает.

К огромному сожалению для всего мира, у России есть арсенал с ядерным оружием. И это единственный серьезный шантаж Кремля. Только этим ядерным арсеналом путинская ОПГ может продолжать шантажировать мир, в том числе США, точно так же, как советская ОПГ шантажировала весь мир во время холодной войны.

Чем Россия ответит американцам? Путинская группировка непременно будет "бомбить Воронеж", говоря языком соцсетей и хештегов. Скорее всего, могут быть приняты ответные программные документы, меры, санкции для того, чтобы еще больше ограничить права российских граждан. Как это было в ответ на принятие "акта Магнитского", когда запретили американцам усыновление российских детей, в основном больных сирот. Как это было с санкциями Запада после аннексии Крыма, когда РФ ввела продуктовое эмбарго против своего собственного народа.

За эти три с половиной года Россия свалилась в какую-то африканскую историю, где берут в заложники людей среди собственного населения и с ними делают такие ужасы, от которых у всего цивилизованного мира падают челюсти и волосы встают дыбом.