Мать Александра Коржича: Картина проясняется 6 20.12.2017, 13:26

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Александр Коржич

Светлана Коржич рассказала о том, как идет следствие, о своих надеждах и переживаниях.

Мать погибшего солдата Александра Коржича, не нарушая обязательства о неразглашении хода следствия, поделилась с Медиа-Полесьем своими переживаниями и надеждами.

Мама провожает Сашу в армию

- Я подписала бумагу о неразглашении хода следствия, поэтому подробностей не могу рассказать. Но я встречалась с руководителями прокуратуры и Следственного комитета, присутствовала на некоторых допросах, фигуранты дела начали давать показания, так что картина проясняется, - рассказывает женщина.

Повестка

Врачи медроты что-то скрывают, мать погибшего солдата пыталась поговорить с ними. По словам Светланы Николаевны, у них слeзы в глазах у стоят, но молчат.

- После неоднократных требований мне показали итоги судмедэкспертизы, – рассказывает Светлана Николаевна. - Там ни слова о побоях на теле Саши. Копию судмедэкспертизы мне на руки дать отказались, ее результаты меня не устраивают. И я буду настаивать на проведении повторных экспертиз, все видели, что он был избит.

- Слежу за ситуацией, за теми изменениями, которые происходят в этом 72-м объединённом учебном центре в Печах, – продолжает Светлана Коржич. - Там начали ставить видеокамеры, дали доступ к телефонам, уже этих поборов нет (на берцы, камуфляж, увольнения, телефон и другие капризы сержантов).

- Переживать смерть единственного сына очень тяжело, мучительно больно. Отдать в армию нормального, работящего, красивого парня и получить гроб – это так потрясло и забрало много сил, здоровья не только у меня, но и у родных, и близких, – делится своими переживаниями Светлана. - Спасибо хочу сказать соседям, всегда помогают в трудную минуту. Мы остались одни с мамой: мне 52 года, маме под 80 лет. Но, например, ни военкомат, ни органы власти за это время ни разу не поинтересовались, как мы живём.

В армии

К Светлане Николаевне на работу целые делегации горожан приходят, высказывают соболезнования и рассказывают, как служили сами или их сыновья в Печах - там всё время было неспокойно, но такого рэкета и поборов не было. Говорят, что её сын герой, надо ему обелиск поставить, он практически спас жизни других солдат.

А матери кажется, что Саша ещё служит:

- Я говорю: вечный ты мой солдат и жду чего-то. Думаю, что будет ещё показательный суд и виновные понесут заслуженное наказание, чтобы никогда такое в нашей армии не повторялось…

Извещение о смерти

Напомним, 3 октября, в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе, было обнаружено тело солдата срочной службы Александра Коржича. Парень висел в петле со связанными ногами и майкой, надетой на голову.

Светлана Коржич собирает всю доступную информацию о похожих происшествиях в армии

Основная версия гибели пинчанина сразу же была названа и военными, и правоохранителями – суицид. Возможно, этим бы дело и закончилось, но мама и друзья солдата не стали молчать. Получив страшное известие, они зразу же выехали в «учебку» где служил Александр, и потребовали показать его тело.

Затем они встретились с журналистами и рассказали о постоянных издевательствах и избиениях в «учебке» над солдатами, вымогательстве крупных сумм денег. Конкретно у Саши была отобрана банковская карточка, на которую его мать постоянно перечисляла деньги, их, предположительно младшие командиры, снимали в разных уголках Беларуси. Александр обращался с этим вопросом к ротному командиру, но должной реакции не последовало.

Именно родственники и друзья рассказали, что Александр Коржич попал в медроту, пролежал там некоторое время и попросил у матери выслать таблетки, так как его лечат только и валерьянкой. 26 сентября его выписали, а 3 октября Сашу нашли повешенным в подвале. Всё это время солдата никто не искал.

После публикаций в СМИ дело получило широкий общественный резонанс.