Ирина Геращенко: Беларусь подыгрывает Кремлю 5 20.12.2017, 12:48

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Минск не может иметь нейтральный статус по Донбассу, если принимает решения в угоду Москвы.

Отказ Беларуси голосовать за резолюцию по Крыму возмутил вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко, которая засомневалась в намерении Беларуси иметь нейтральный статус в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет segodnya.ua.

Она объяснила, почему некоторые страны голосуют против резолюции по Украине.

"Анализ голосований по резолюциям по Крыму всегда очень интересен. Румыния – "за". Каковы бы ни были наши дискуссии по определенным чувствительных темам (как закон "Об образовании"), в ключевых вопросах прав человека и уважения территориальной целостности и суверенитета страны ЕС всегда занимают общую позицию. Против, воздержались много африканских и латиноамериканских стран, с которыми еще со времен СССР у Москвы особые отношения – часто элиты этих стран заканчивали вузы в РФ и еще со времен финансовой советской помощи страны третьего мира, по привычке, смотрят в сторону Кремля. Через определенные собственные вопросы (например, Тибет) некоторые страны традиционно никогда не голосуют за резолюции, касающиеся прав человека. Вернее, голосуют против", – написала Геращенко.

Вице-спикер осудила подыгрывание Беларуси Кремлю в вопросе крымской резолюции.

"А вот с Беларусью и Казахстаном вопрос сложнее. Они ссылаются на союзный договор с РФ, обязывающий к общей позиции в международных организациях. Но с Беларусью все же пикантная ситуация – именно в Минске проходят переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, страна претендует на статус нейтральной и определенную миротворческую миссию. Статус нейтральности, а не подыгрывание Кремлю, должен сохраняться на всех площадках и во время всех голосований. Не устаю повторять эту позицию, и считаю такие голосования Беларуси – именно в контексте их претензий на миротворческую миссию – некорректными", – подчеркнула политик.

Геращенко добавила, что некоторым странам СНГ хватило смелости не голосовать, их представители просто вышли из зала.

"Это уже шаг в сторону от Москвы, в правильном направлении, к своей настоящей независимости", – отметила она.