Страна без правил: Как предпринимательница везла товар из Бреста 12 20.12.2017, 13:07

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Фото: bymedia

У ИП изъяли белорусский трикотаж на $2 тысячи долларов только из-за того, что она забыла документы на товар.

Лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко рассказал «Салідарнасці», как это произошло.

Предпринимательница ехала из Бреста, где закупила товар. На трассе по пути из Кобрина автомобиль остановила милиция для проверки. Оказалось, что предпринимательница забыла документы на товар в брестской фирме.

ИП предложила съездить за документами и оставить своего водителя с товаром, но милиционеры отказались. Товар изъяли. По словам Шумченко, от сотрудников правоохранительных органов женщина услышала оскорбления в свой адрес.

— Предпринимательница привезла документы на товар в налоговую, и ей сказали, что половину товара конфискуют в доход государства. У женщины случился приступ — подскочило давление 260 на 120. Пришлось вызывать «скорую» в налоговую. Человек, который торгует белорусскими товарами, чуть не отправился на тот свет.

В среду предпринимательница собиралась на ярмарку в Гомель торговать белорусскими товарами по просьбе Витебской промышленной торговой палаты.

Шумченко полагает, что этот случай не единичный. По его мнению, многие ИП молчат о подобных инцидентах.

— Это первые ласточки того, что либерализация подходи к концу, —заключает собеседник. — У предпринимательницы на 180 градусов поменялось представление о Лукашенко и его власти. Кстати, милиционер, остановивший ее на дороге, не представился. Хозяин в стране не Лукашенко, а постовой милиционер, который решает, казнить или миловать.

Когда человек, который получает зарплату с налогов предпринимателя, так себя ведет… Это государство обречено.