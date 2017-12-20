Горсовет Вашингтона утвердил переименование площади у посольства РФ в честь Немцова 1 20.12.2017, 13:18

Борис Немцов

В ближайшее время в столице США может появится улица названная в честь российского политика.

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза – младший сообщил, что члены комитета городского совета Вашингтона единогласно поддержали идею о переименовании площади перед российским посольством в честь оппозиционера Бориса Немцова, пишет Гордон.

9 января 2018 года муниципалитет Вашингтона проведет в первом чтении голосование за законопроект о переименовании улицы в столице США, где расположено посольство РФ, в честь убитого у Кремля российского политика Бориса Немцова.

Об этом написал российский оппозиционный политик, журналист и координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза – младший в Facebook.

"Комитет полного состава городского совета Вашингтона единогласно утвердил законопроект 22-539 о переименовании площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова. Голосование в первом чтении пройдет 9 января", – сообщил он.