Стало известно, какой будет погода завтра 20.12.2017, 13:17

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В четверг ожидается кратковременный снег.

В Беларуси 21 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег.

Днем преимущественно по северо-западной половине страны ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый 2-7 м/с, днем южный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях по северо-востоку - до минус 10 градусов, днем - от минус 6 до 0 градусов.