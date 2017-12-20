Первый тренер Ирины Кривко: Она должна была оказаться на пьедестале 1 20.12.2017, 13:34

Белорусская биатлонистка находится в лучшей за всю ее карьеру форме.

Первый тренер Ирины Кривко Валерий Лекторов высказал настороженность по поводу высокой скорости обладательницы второго места в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, пишет sb.by.

"Рано или поздно она должна была оказаться на пьедестале. Ира ведь с детства была очень целеустремленной и настойчивой. Среди ее сверстниц были девочки гораздо более одаренные, но те чувствовали себя принцессами, не любили работать. А Иру можно было запросто оставлять на трассе одну. Уезжали мы, допустим, на соревнования, давали ей задание и лыжи и были уверены: Кривко отработает все от и до.

Когда увидел, что Дальмайер бросила бороться, понял: Кривко сегодня в лучшей за все время форме. Ее точность на стрельбе — тоже следствие физической готовности и уверенности в себе. Видели ведь: Ира отстрелялась, как из автомата, не думая и точно зная, что и как делать. Так обычно делает Мартен Фуркад, который очень тонко чувствует обстановку и свой организм и понимает, когда нужно стрелять очередью, а когда выцеливать каждую мишень. И у него это тоже — результат большой работы. Вдруг в биатлоне ничего не происходит: что наработано, то спортсмены и показывают. Похоже, наша команда очень хорошо провела межсезонье и подвелась к зиме.

Меня скорость Кривко в декабре не только радует, но и несколько настораживает. У нашей сборной такого блестящего старта сезона давно не было. Две победы, пьедестал Кривко... Не рано ли разбежались? Думаю, тренерам виднее. Это ведь тоже очень сложное искусство, подвести спортсменов и распределить силы так, чтобы максимум удалось показать на главном старте — Олимпиаде".