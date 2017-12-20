Победа Голема Виталий Портников

20.12.2017, 13:35

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Виталий Портников

Россия - первая в мире страна, в которой зло восторжествовало над своим создателем.

Столетие чекистов - это не просто юбилей какой-то структуры, исправно обслуживавшей и продолжающей обслуживать тоталитарные и авторитарные режимы России. Это праздник зла в чистом виде. Без примесей, лозунгов и прочей ненужной мишуры. Россия, пожалуй, первая в мире страна в которой зло восторжествовало не только над обществом, но и над идеологией, над самим своим создателем. Победа Голема.

Да, большевики создавали ЧК, чтобы "соколы" безумного Феликса защитили их собственную власть. Но "соколы" настолько напились крови, настолько разбухли от ее количества, что не боялись уже поднять руку на сам партийный аппарат, исчезавший в их превращавшей власть в фарш мясорубке. Чекисты, уничтожающие вождей - Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и прочих, - это ведь не только победа Сталина над соперниками. Это еще и победа НКВД над партией.

Аппаратчики не забыли и не простили чекистам липкого страха 30-х. Сразу же после смерти вождя они превратили "органы" из повелителя в ведомство, из хозяев в обслугу, из палачей в подручных. Но и чекисты не забыли и не простили аппаратчикам своего унижения, падения с вершины злобы в бездну партийного контроля. Аппаратчики правили. Чекисты готовились.

Пусть российские пропагандисты рассказывают своей пастве сказки о происках ЦРУ. На самом деле большего врага, чем КГБ, у коммунистической партии и СССР не было никогда. И когда режим ослаб, чекисты хладнокровно его добили. А потом взяли все, что можно было еще стащить у холодеющего трупа, - власть, деньги, подданных. Так КГБ взял реванш за поражение в 1953-м. Так чекист въехал в Кремль. Не сразу, конечно, - несколько лет они еще прикрывались портретом стареющего Ельцина. Так и Лаврентий Берия прикрывался портретом одутловатого преемника Маленкова - и еще долго прикрывался бы, если бы не проиграл.

И вот теперь мы отмечаем то, что трудно было представить себе еще каких-то 30 лет назад. Октябрьский переворот - всего лишь скучная дата в историческом календаре, повод для сериала и анекдота. КПСС - аббревиатура из учебника, которую не каждый школьник сразу расшифрует. А ЧК живет, правит, держит за горло Россию, устраивает "гибридные" войны и лезет немытыми ногами в западные гостиные, что твой Коминтерн. Оказалось, что не коммунизм с его навязчивой болтовней, не империя с ее тучным самодовольством, а обыденное убийство, примитивный донос, мерзкая провокация, банальная ложь - все это и есть основа российской государственности, то, что определяет успех и оказывается непобедимым все последнее столетие.

Виталий Портников, «Грани»