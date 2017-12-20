Стало известно, как лучше ехать в Литву и Польшу на Рождество и Новый год 20.12.2017, 13:38

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Не всегда самый прямой путь – самый короткий.

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал рекомендации по пересечению границы со странами Евросоюза в период рождественских и новогодних праздников, когда на границе традиционно увеличится пассажиропоток.

Так, в ГПК рекомендуют выбирать оптимальные маршруты и менее загруженные пункты пропуска. На литовском направлении по статистике более оперативно пересечь границу можно в пункте пропуска «Привалка» в 40 километрах от Гродно и в пунктах пропуска «Бенякони» и «Лоша» на вильнюсском направлении.

На польском направлении лучше воспользоваться пунктами пропуска «Песчатка» или «Домачево».