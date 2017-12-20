С «корочками», но без работы 2 20.12.2017, 13:43

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Молодые специалисты плохо приживаются на предприятиях пищевой промышленности.

Компании отдают предпочтение работникам со стажем, отмечают представители учреждений образования, пишет belmarket.by.

«В учебных планах более 50 % учебного времени отводится на все виды практик, организованных на пищевых предприятиях», — отметил в интервью директор Минского государственного областного колледжа Вадим Дордаль. (Данное учреждение образования осуществляет подготовку специалистов по направлениям «производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «технология переработки растительного и животного сырья», «маркетинг».)

Тем не менее, несмотря на обилие практических часов, профессиональные навыки молодежи все еще оставляют желать лучшего.

Чтобы повысить качество подготовки молодых специалистов, усилия для должного проведения технологической и преддипломной практики должны прилагать не только учреждения образования, но и организации-заказчики, считает Дордаль.

По его словам, подготовка абитуриентов остается хорошей (проходной балл в этот колледж довольно высокий). Она создает неплохой качественный задел, однако в силу ряда причин у молодых специалистов появляются проблемы с трудоустройством. Они связаны прежде всего с оптимизацией кадров, которая сейчас проводится на многих предприятиях: при приеме на работу предпочтение отдается специалистам со стажем. Нанимателей отпугивает и то, что парней, которые едва приступили к работе, призывают на службу в армию, а девушки создают семьи и уходят в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком.

Аналогичные проблемы с трудоустройством молодых специалистов назвала и заместитель директора по учебно-производственной работе УО «Слуцкий государственный колледж» Алла Матусевич. Данный колледж готовит кадры по направлениям «общественное питание и торговое дело», «технология молочного производства», «отделение механико-технологических специальностей» и др.

«В этом году мы удовлетворили 100 % заявок заинтересованных организаций на распределение выпускников. Заявки поступают со всей страны, поэтому зачастую выпускнику приходится покидать родные места и переезжать в другой район или область», — отмечает Алла Матусевич.

Переезд в другой город практически всегда связан с поиском жилья. Далеко не всем молодым специалистам удается решить этот вопрос, что становится одной из причин, почему они не задерживаются на предприятиях.

Алла Матусевич полагает, что государству следует предоставлять молодым специалистам отсрочку от призыва на срочную военную службу. Пока же, отработав месяц-два по распределению, многие выпускники направляются в армию. После прохождения службы около 20 % из них уже не возвращаются на предприятие. Понимание рисков подрывает интерес к молодым ребятам и со стороны работодателей.