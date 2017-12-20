Группа Naviband выступила на концерте для КГБ? 5 20.12.2017, 13:50

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Представитель группы подтвердил эту информацию.

15 декабря группа Naviband выступила в минском Дворце Республики на концерте по случаю 100-летнего юбилея КГБ, сообщает «Белсат».

Об этом свидетельствуют фотографии, которые появились в интернете. На снимках не видно лиц самих участников группы, но под фото стоят хэштеги: #naviband, #100лет #КГБ, офицеры.

Скриншот сообщения пользовательницы «Facebook», которая была на концерте, опубликовала журналистка Анастасия Пилюгина.

«Группа Naviband – Belarus выступала 15 декабря на концерте в честь 100-летия КГБ. Там же выступал и Лукашенко, за которого они агитировали на выборах 2015 года», – написала Пилюгина.

Представитель группы подтвердил, что группа выступала на концерте, но за ответами на другие вопросы посоветовал обратиться к продюсеру коллектива.