Создатель Litecoin распродал запасы криптовалюты 3 20.12.2017, 13:57

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Фото: shutterstock/Adrian Today

Чарли Ли решил объяснил свои действия желанием «оставаться беспристрастным».

На такой шаг разработчик пошел, чтобы избежать конфликта интересов, который возникает из-за его статуса создателя LTC, сообщает techcrunch.com. Благодаря работе в Coinbase и созданию Litecoin количество фоловеров Ли в Twitter почти достигает 400 тысяч, и его периодически обвиняли в манипулировании ценой криптовалюты, несмотря на принципиальное неупоминание LTC в микроблоге.

«Каждя раз, когда я пишу о повышении или понижении цены LTC, меня обвиняют в стремлении удовлетворить личные интересы. Я никогда не покупал и не продавал LItecoin перед важными объявлениями, но знаю об этом только я. В отношении моих действий всегда были бы сомнения, что я ставлю личное богатство выше успеха LTC и криптовалют в целом», — написал Чарли Ли в публикации на Reddit.

Разработчик отметил, что продажа всех LTC — лучший способ продолжить качественную разработку криптовалюты, на которую он планирует тратить все свое время.

Следует отметить, что брат Чарли Ли Бобби — основатель крупнейшей криптовалютной биржи в Китае BTCChina.

Litecoin — созданная в 2017 криптовалюта с рыночной капитализацией свыше $2 млрд. На момент написания статьи за один LTC давали около $330, что в 75 раз выше цены на 1 января 2017-го. Криптовалюту задумывали как «серебро» при биткоине в качестве «золота»: ее легче майнить а транзакции обходятся дешевле.