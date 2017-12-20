Участница Pussy Riot вывесила у здания ФСБ баннер «С днем рождения, палачи»2
- 20.12.2017, 14:17
- 1,436
Мария Алехина «поздравила» спецслужбу с юбилеем.
В Москве у здания ФСБ на улице Большая Лубянка задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая вывешивала баннер с надписью «С днем рождения, палачи» и фотокорреспондента Открытой России Андрея Золотова, сообщает openru.work.
В День работников органов безопасности и столетия спецслужбы активистки Pussy Riot и несколько фотографов вышли к зданию ФСБ на улице Большая Лубянка и привязали баннер с надписью «С днем рождения, палачи» к решеткам на здании. Большинcтво из участников акции смогли спокойно удалиться, но Алехину и Золотова задержали.
Сейчас задержанные находятся в Мещанском отделе полиции. Адвокат «Открытой России» Максим Пашков сообщил, что его еще не пустили в отделение и не предоставили никаких документов. За что именно задержали Алехину и Золотова до сих пор неизвестно.