Участница Pussy Riot вывесила у здания ФСБ баннер «С днем рождения, палачи» 2 20.12.2017, 14:17

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Фото: Медиазона

Мария Алехина «поздравила» спецслужбу с юбилеем.

В Москве у здания ФСБ на улице Большая Лубянка задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая вывешивала баннер с надписью «С днем рождения, палачи» и фотокорреспондента Открытой России Андрея Золотова, сообщает openru.work.

В День работников органов безопасности и столетия спецслужбы активистки Pussy Riot и несколько фотографов вышли к зданию ФСБ на улице Большая Лубянка и привязали баннер с надписью «С днем рождения, палачи» к решеткам на здании. Большинcтво из участников акции смогли спокойно удалиться, но Алехину и Золотова задержали.

Сейчас задержанные находятся в Мещанском отделе полиции. Адвокат «Открытой России» Максим Пашков сообщил, что его еще не пустили в отделение и не предоставили никаких документов. За что именно задержали Алехину и Золотова до сих пор неизвестно.

Фото: Медиазона