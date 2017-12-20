Беларусь с 2018 года прекращает импорт электроэнергии из России 10 20.12.2017, 14:12

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Беларусь и Россия не смогли договориться по ценам.

Беларусь не смогла договориться с Россией о цене на импорт электроэнергии. Поэтому с 2018 года официальный Минск отказывается от ее закупок. Об этом министр энергетики Владимир Потупчик заявил, выступая в на совместном заседании обеих палат Национального собрания 20 декабря, сообщает «Еврорадио».

Потупчик пояснил, что Беларусь будет замещать эти объемы собственной выработкой.