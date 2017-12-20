Рефат Чубаров: Минск нужно сменить как площадку для мирных переговоров 20.12.2017, 14:30

Рефат Чубаров

Фото: EPA

Украина должна искать другую страну, которая обеспечит условия для переговоров.

Украине нужно искать другую страну для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Беларуси, сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров в ходе утреннего заседания Верховной Рады, передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что белорусская делегация на Генеральной Ассамблее ООН проголосовала против украинской резолюции по обеспечению прав человека в Крыму.

Чубаров заявил, что Беларусь позиционирует себя как страну, которая якобы обеспечивает площадку для диалога и встреч для прекращения российской агрессии, но на самом деле это не так.

"Я абсолютно уверен, что мы должны предлагать другую страну для обеспечения условий для переговоров по сохранению территориальной целостности Украины и прекращению российской агрессии", – отметил он.