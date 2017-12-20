Видеофакт: Все голы лучшего футболиста Беларуси в 2017 году 20.12.2017, 14:45

Михаил Гордейчук провел за БАТЭ 52 матча и забил 24 мяча.

Очевидно, что Михаила Гордейчука в первую и едва ли не единственную очередь называли лучшим игроком 2017 года за голы. В этом году нападающий БАТЭ провел во всех турнирах 52 матча и забил 24 мяча. Причем не смог пополнить бомбардирский счет лишь за сборную Беларуси, пишет pressball.by.

В чемпионате Гордейчук забил 18 голов и стал первым игроком за 9 лет, который превзошел планку в 15 мячей. В сезоне-2008 по 16 точных ударов нанесли также нападающие БАТЭ — Виталий Родионов и Геннадий Близнюк. А больше Гордейчука за один чемпионат последний раз забивал Роман Василюк, который, выступая за "Гомель", в кампании-2007 отметился 24 голами.

В Лиге чемпионов Гордейчук дважды забил "Алашкерту". В Лиге Европы — поразил ворота "Арсенала" в домашнем матче. Еще был дубль в ворота "Торпедо"-БелАЗа в Суперкубке и гол "Минску" в Кубке Беларуси.

Александр Козлов подготовил видео со всеми голами, которые забил Гордейчук в 2017 году. Вот как это было: