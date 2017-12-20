В Минской области три дня будут бесплатно раздавать елки 5 20.12.2017, 14:59

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Чтобы получить подарок, нужно ответить на несколько вопросов о пожарной безопасности.

Три дня спасатели Минской области будут бесплатно раздавать елки жителям своего региона. Правда, чтобы получить подарок, нужно ответить на несколько вопросов о пожарной безопасности, пишет tut.by.

В канун Нового года сотрудники МЧС и лесхозы Минской области проведут акцию «Дарим елку знатокам пожарного толку!». По ее условиям 21, 26 и 28 декабря с 17.00 до 18.00 на елочных базарах всех городов области появятся спасатели со списком вопросов в руках.

— Участвовать в акции может любой желающий, — поясняет Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного МЧС. — Чтобы получить елку, нужно правильно ответить на несколько вопросов. Например, как верно украсить елку, куда по технике пожарной безопасности ее лучше поставить.

Сколько елок таким образом хотят разыграть, спасатели не говорят, но уверяют — подарков хватит всем.

Кроме того, 21 декабря пожарную безопасность в домах и квартирах жителей Минской области будет проверять Дед Мороз. Тем, к кому вопросов не возникнет, тоже вручат елку.