Народные умельцы попытались переделать грузовичок Daewoo в Ferrari

Народные умельцы попытались переделать грузовичок Daewoo в Ferrari4
- 20.12.2017, 15:37
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Иметь в своем арсенале красную Ferrari дано не каждому.
Тем более, если не миллионер и живешь очень далеко от Маранелло, пишет издание autonews.ua.
Однако попытки создать мечту из того, что было, регулярно появляются на страничках автосайтов и соцсетях.
Мы хотим ознакомить Вас еще с одним. Это попытка переделать мини-грузовичок Daewoo в нечто «Ferrari-подобное».
Особенно эффектно получился вид сзади. Сразу видно, что этот «авто-метис» создавался по мотивам Ferari Testarossa.
«Получилось, кстати, не так уж и плохо! По крайней мере, мы такое видим впервые», - заключает издание.