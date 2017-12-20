Народные умельцы попытались переделать грузовичок Daewoo в Ferrari 4 20.12.2017, 15:37

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Иметь в своем арсенале красную Ferrari дано не каждому.

Тем более, если не миллионер и живешь очень далеко от Маранелло, пишет издание autonews.ua.

Однако попытки создать мечту из того, что было, регулярно появляются на страничках автосайтов и соцсетях.

Мы хотим ознакомить Вас еще с одним. Это попытка переделать мини-грузовичок Daewoo в нечто «Ferrari-подобное».

Особенно эффектно получился вид сзади. Сразу видно, что этот «авто-метис» создавался по мотивам Ferari Testarossa.

«Получилось, кстати, не так уж и плохо! По крайней мере, мы такое видим впервые», - заключает издание.