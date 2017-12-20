Топ-10 cамых крупных взяток в истории Беларуси 6 20.12.2017, 15:41

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Кто, кому и за что предлагал солидные деньги.

За последние три года КГБ вскрыл более 1600 коррупционных преступлений, рассказал глава ведомства Валерий Вакульчик. «Например, не так давно самая крупная в истории страны взятка — 5 миллионов долларов — была пресечена Комитетом. Причем все эти деньги изъяты», — отметил председатель Комитета. Tut.by посмотрел, какие крупные взятки были в истории Беларуси: кто, кому и за что предлагал солидные суммы денег.

Озвученный Валерием Вакульчиком случай с суммой в 5 миллионов долларов можно назвать самой крупной взяткой в истории Беларуси из-за того, что всю сумму изъяли и передали в доход государства. Но если смотреть, какую большую сумму предлагали за решение того или иного вопроса, то лидер совсем другой.

7 миллионов долларов за решение земельного вопроса

В апреле 2007 года суд Центрального района Минска огласил приговор по делу о даче взятки в 7 миллионов долларов.

5 человек вымогали у директора одной из российских строительных организаций крупную взятку. Эти деньги якобы предназначались для последующей передачи в качестве взятки руководителям Минского райисполкома за благоприятное решение вопроса о предоставлении застройщику 20 га земли в районе населенного пункта Копище Минского района под индивидуальное жилье. При передаче первой части оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона долларов злоумышленники были задержаны.

Как сказал в суде прокурор, 1,5 миллиона долларов весили 46 килограммов.

Вымогателей взятки признали виновными в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, покушении на мошенничество, совершенном организованной группой в особо крупном размере, в незаконном завладении имущества, незаконной предпринимательской деятельности.

Фигуранты этого дела были приговорены на сроки от 6 до 9,5 лет лишения свободы.

5 миллионов долларов за земельный участок

В сентябре 2012 года сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси задержали директора инвестиционной компании «ОКСЕСинвест». Его подозревали в подстрекательстве директора другой иностранной частной компании к даче взятки в размере 5 млн долларов и 17 земельных участков вблизи поселка Лапоровичи Минского района.

Деньги требовались за решение вопроса о приобретении потенциальным инвестором в собственность 279 га земли.

Директора инвесткомпании задержали в момент передачи ему 5 миллионов долларов.

Миллион евро через тендер на покупку нового оборудования

В июне прошлого года в Гродно завершился громкий процесс над бывшим председателем концерна «Беллегпром» Михаилом Сучковым, экс-директором ОАО «Слонимская КПФ» Валентиной Венсковской и представителем ООО «Флексомир» Виталием Розовским. Судебный процесс длился с ноября 2015 года.

По версии обвинения, Михаил Сучков придумал схему получения взятки еще во время работы директором в минском ОАО «Сукно». Этим предприятием он руководил с мая 2011-го до декабря 2012 года. По версии следствия, именно там он решил заработать миллион евро с помощью тендера на покупку нового оборудования.

Михаил Сучков был признан виновным в покушении на получение крупной взятки и злоупотреблении своими должностными полномочиями. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

«Откат» почти в миллион долларов за поставку вагонокомплектов

28 марта этого года в суде Фрунзенского района столицы завершилось рассмотрение уголовного дела о солидной взятке. Так, экс-руководитель могилевского завода Валерий Осипов обвинялся в неоднократном получение взяток, подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

«За заключение контракта на поставку вагонокомплектов и оплату $ 16,3 млн одной из китайских компаний бывший гендиректор СЗАО „Могилевский вагоностроительный завод“ получил от ее представителя почти $ 1 млн. Кроме того, руководителю предстоит понести наказание за подстрекательство к даче взятки в размере $ 1,5 млн должностным лицам в Совете министров», — рассказывали в ГУБЭП МВД.

В итоге Валерия Осипова приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и с конфискацией имущества.

Как таможенники за пять лет заработали на взятках около 900 тысяч долларов

В марте 2015 года из 96 сотрудников «Каменного Лога» сотрудники КГБ задержали 58 человек. Заседания шли в Минске с осени 2016 года: в августе приговор 16 фигурантам дела Ошмянской таможни огласил Минский областной суд, а еще 11 таможенникам — суд Фрунзенского района.

По версии следствия, за плату от 80 до 250 долларов через границу беспрепятственно проехало более 4,5 тысячи фур с цветами. На взятках от владельцев этих грузов сотрудники Ошмянской таможни за пять лет заработали около 900 тысяч долларов. В общей сложности это одна из самых крупных взяток.

В конце 2015 года начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич был приговорен к 7 годам лишения свободы, но потом ему смягчили наказание до 6 лет.

5 сентября этого года в суде Партизанского района Минска вынесли очередной приговор по делу ошмянских таможенников. Еще 11 сотрудников получили сроки — от 5 лет до 11,5 года лишения свободы.

С 1 октября Ошмянская таможня прекратила существование.

500 тысяч долларов за строительство и продажу недвижимости

В 2013 году Комитет государственной безопасности выявил факты противоправной деятельности группы лиц из числа руководителей, сотрудников Белорусского республиканского союза потребительских обществ и представителей коммерческих структур. Заведено пять уголовных дел. Представители Белкоопсоюза подозревались в вымогательстве за предоставление объемов работ на объектах потребкооперации, а также продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости.

Размеры взяток, которые требовались к передаче за предоставление возможности строительства и продажи недвижимости, достигали 500 тысяч долларов.

При передаче очередной части взяток был задержан в том числе председатель Белкоопсоюза Сергей Сидько, который был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Вымогали 500 тысяч долларов у российского предпринимателя

В январе 2012 года МВД и Следственный комитет сообщили о пресечении преступной деятельности должностных лиц органов внутренних дел и предварительного расследования Климовичского района Могилевской области, вымогавших у российского предпринимателя 500 тысяч долларов. В группу входили старший оперуполномоченный Климовичского РОВД, старший следователь Климовичского районного отдела управления Следственного комитета по Могилевской области и начальник Климовичского РОВД.

В марте 2013 года стало известно, что бывший начальник Климовичского РОВД Александр Артеменко получил 11 лет колонии усиленного режима, а его подельники были приговорены к 8 и 9 годам лишения свободы. Их признали виновными в инкриминируемых им преступлениях «коррупционной направленности».

250 тысяч долларов для подкупа чиновников

В 2012 году в Минске по подозрению в подстрекательстве и получении крупной взятки для должностных лиц Миноблисполкома задержан директор ООО «Стройно» Петр Семенченко. Скандал возгорелся вокруг покупки РСУП «Петровичи», расположенного в Смолевичском районе и имеющего в своем активе 4526 га сельхозугодий и пять животноводческих ферм.

Сельскохозяйственное предприятие дважды было реорганизовано, один раз даже нашелся какой-то инвестор, но потом выяснилось, что он сам обанкротился. Все эти аграрные перипетии привели к тому, что в 2011 году Хозяйственный суд начал продавать имущество погрязшего в долгах сельхозпредприятия.

По версии правоохранительных органов, директор ООО «Стройно» Петр Семенченко подстрекал представителя иранского инвестора к даче взятки должностным лицам Миноблисполкома и Смолевичского райисполкома за положительное решение вопроса по продаже РСУП «Петровичи». Для подкупа чиновников иранец передал подозреваемому 250 тысяч долларов, после чего Семенченко был задержан.

Продвинули продукцию за взятки на 200 тысяч долларов

КГБ в конце прошлого года «в рамках решения задач по обеспечению безопасности функционирования крупнейших предприятий машиностроения» пресек противоправную деятельность должностных лиц МТЗ, МАЗ, «БелАЗа»,"Гомсельмаша".

Представители руководства и работники предприятий машиностроительного комплекса за вознаграждения от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции последних. С 2013 года за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках им передано взяток на сумму не менее 200 тысяч долларов.