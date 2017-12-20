Выборы в Каталонии: Мадрид пытается нейтрализовать сепаратистов Георгий Кухалейшвили

20.12.2017, 15:58

В большинстве случаев современный сепаратизм в Европе - это искусственное политическое явление.

В этот четверг, 21 декабря, на территории автономного образования Каталония (Испания) пройдут досрочные выборы в местный парламент. Такое решение было принято в октябре после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил каталонский парламент, где доминировала коалиция сепаратистских партий, и отправил в отставку президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, который поддержал проведение референдума о независимости автономии без одобрения Мадрида. В условиях низкой явки (43%) на незаконном референдуме за выход Каталонии из состава Испании проголосовали 90,18% жителей региона. Больше половины населения Каталонии, которое составляет 7,45 миллиона, проигнорировали данный референдум.

Цели Мадрида

Действия Мадрида соответствуют испанскому законодательству, согласно которому референдумы об изменении территориального устройства Испании не могут проводиться без согласия центральной власти. В ответ на незаконный референдум Сенат Испании проголосовал за применение ст. 155 Конституции и приостановил самоуправление в Каталонии. Вице-премьер испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария временно исполняет обязанности Пучдемона, который сбежал в Бельгию вместе с пятью членами сепаратистского правительства. С помощью досрочных выборов испанские власти рассчитывают заполнить политический вакуум, который возник в Каталонии, и сократить присутствие сепаратистов в местном парламенте.

Видимо, в Мадриде рассчитывают на то, что на фоне политической неопределенности избирательные участки посетит большая часть населения Каталонии, в том числе те, кто заинтересован остаться в составе Испании. Выборы проводятся поспешно для того, чтобы сепаратисты не успели к ним подготовиться, а оппозиционные партии наработали себе более высокие рейтинги среди каталонцев. Все-таки лидеры сепаратистов потерпели фиаско со своим референдумом: они нарушили закон при его проведении и не сумели отстоять его результаты. Помимо ухудшения отношений с Мадридом, их действия спровоцировали кризисные явления в экономике процветающего региона (19% ВВП Испании). В октябре Каталония потеряла 15 тыс. рабочих мест, больше, чем другие регионы Испании. До политического кризиса уровень безработицы в Каталонии составлял 13,2%, что на порядок меньше, чем в масштабах всей Испании (17,2%). Некоторые бизнесмены начали сворачивать свою деятельность. По прогнозам Центрального банка, действия сепаратистов замедлят экономический рост в регионе в 2018-2019 гг.

Сепаратисты исчерпали лимит доверия определенной части каталонцев. В конце октября в Барселоне состоялся 300-тыс. митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании. Сами каталонцы считают, что их общество расколото: одна половина населения поддерживает независимость, а вторая - нет. С помощью досрочных выборов Мадрид рассчитывает укрепить свое влияние в регионе и завоевать доверие каталонцев, которые остались недовольными властью сепаратистов. Досрочные выборы - это своего рода второй шанс для каталонцев заново избрать себе власть. Премьер-министр Мариано Рахой дает понять, что жесткие меры Мадрида имеют избирательный характер и не направлены против простого населения Каталонии. Именно для этого испанское правительство не упразднило местный парламент и не назначило по своему усмотрению чиновников, верных испанской короне.

Расстановка политических сил

На текущий момент сепаратистские партии в Каталонии не консолидированы. Им не с чем идти на эти выборы. Делать упор исключительно на сепаратистские лозунги и призывы к выходу из состава Испании уже не актуально, поскольку они уже потерпели в этом вопросе неудачу. В остальных вопросах разношерстные каталонские сепаратисты являются обычными правыми или левыми политиками, которые мало чем отличаются от испанских консерваторов и социалистов.

Среди сепаратистов наиболее крепкие позиции занимает левая партия Esquerra Repúblicana Catalunya (ERC) бывшего вице-президента Каталонии Ориола Джункераса и юриста Марты Равиры. Их партия входила в коалицию Junt pel Si ("Вместе за да"), правившую в 2015-2017 гг. Ориол Джункерас доказывает, что не был согласен с односторонними действиями Пучдемона и выступает за диалог с Мадридом. Согласно опросу газеты El Pais, у партии ERC есть шансы занять 33 места в парламенте. Популярности поубавилось у партии JuntsxCat, главного сторонника независимости Каталонии Карлеса Пучдемона. Он руководит предвыборной кампанией своей партии из Брюсселя. По данным El Pais, его партия может получить 22 места в каталонском парламенте по итогам выборов.

Если верить соцопросам последних двух месяцев, то у сепаратистов сокращаются шансы получить 68 мест для формирования парламентского большинства. После выборов 2016 г. разношерстные в идеологическом плане партии сепаратистов (CUP-CC, ERC, JxSí, JuntsxCat) контролировали не менее 70 из 135 мест в парламенте Каталонии, в то время как автономисты в лице каталонских ячеек "Народной партии", партии Ciudadanos и "Социалистической партии Каталонии" занимали 52 места. По данным ноябрьского опроса агентства GAD3, партии CUP-CC, ERC, JuntsxCat могли занять 66-69 мест в парламенте после выборов. По результатам последнего соцопроса агентства Metroscopia, допускается, что ни одна из партий не будет контролировать большинство мест в каталонском парламенте. Из 135 мест 62 места могут достаться сторонникам сохранения Каталонии в составе Испании, а 63 - сепаратистам.

В лагере сторонников сохранения Каталонии в составе Испании активным игроком является местная ячейка центристской партии Ciudadanos Инес Арримадас. Данная партия не поддерживает выход Каталонии из состава Испании и является союзником "Народной партии", которая занимает большинство мест в испанском парламенте. В каталонском парламенте Ciudadanos занимала 25 мест. Инес Арримадас посещает разные каталонские города в рамках предвыборной кампании. Она победила Марту Равиру из сепаратистской партии ERC на теледебатах. Декабрьский опрос газеты El Pais пророчит партии Ciudadanos 36 мест в каталонском парламенте. Данная политическая сила, очевидно, является ключевым союзником Мадрида в Барселоне. Сомнительно, что центристов ждет триумфальная победа на выборах в регионе, где сильны центробежные настроения. Скорее всего, борьба идет за любое количество мест в правящей коалиции, чтобы партия Ciudadanos могла блокировать инициативы сепаратистов.

Двойственной позиции придерживается ячейка популистской левой партии Podemos ("Мы можем"), которая выступает за прямую демократию в Испании. В Каталонии ячейку Podemos возглавляет историк Завьер Доменек. Podemos выступает за сохранение Каталонии в составе Испании и в то же время поддерживает проведение референдума за независимость. Данная партия готова сформировать коалицию с любой партией левого толка, независимо от ее отношения к политическому будущему Каталонии. В таком случае Podemos может пойти в коалицию с сепаратистской партией ERC или с партией Ciudadanos, которая близка к лево-центристам. По данным соцопроса La Razon, по итогам выборов депутаты от Podemos могут занять 9 мест в каталонском парламенте.

Урок сепаратистам

Даже если результаты выборов сложатся в пользу сепаратистов и они снова займут большинство мест в каталонском парламенте с определенным перевесом, сомнительно, что они рискнут требовать от Мадрида проведения нового референдума о независимости в ближайшей перспективе. Наиболее активные сепаратисты, включая Пучдемона, уехали за границу, и их могут привлечь к суду за нарушение испанского законодательства. Премьер-министр Мариано Рахой показал силу сепаратистам и дал понять, что пока "Народная партия" находится у власти в Испании, ни о каких референдумах о независимости Каталонии не может быть и речи. По крайней мере, Рахою удалось на определенное время остудить пыл каталонских сепаратистов.

Своими действиями испанское правительство преподало урок для других испанских регионов, где в большей или меньшей степени популярны центробежные настроения. Сторонники создания независимого государства или получения от Мадрида широкой автономии существуют в Стране Басков, испанской Окситании, Валенсии, Галисии, Андалусии, Арагоне и Кастилии. Показательное отстранение от власти каталонских сепаратистов испанским правительством развеивает стереотип о том, что референдум при участии активного меньшинства является эффективным способом изменения территориального устройства государств.

В Испании произошел кризис сепаратизма. Каталонские сепаратисты на деле доказали, что они не готовы добиваться независимости любой ценой и жертвовать ради этого стабильностью и комфортом. Испанские власти развеяли навязываемый российской пропагандой и евроскептиками миф о том, что жители Крыма якобы самостоятельно отделились от Украины и вошли в состав России на основании результатов референдума. Каталонский прецедент дает понять самобытным народам Европы, включая сепаратистов из Фламандского региона (Бельгия), Шотландии и Ирландии (Великобритания), Фарерских островов (Дания), что отделиться от стабильного и состоявшегося государства невозможно без внешнего вмешательства. В большинстве случаев современный сепаратизм в Европе - это искусственное политическое явление, насаждаемое активным меньшинством, отстаивающим интересы узкого круга лиц.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua