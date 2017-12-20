Рассмеши хакера: Названы самые легкие для взлома пароли 2017 года 8 20.12.2017, 16:15

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Раз, два, три, четыре, пять – вот он и готов, пароль.

Это хакер. Хакеры – одни из наиболее упоминаемых персонажей за 2017 год. СМИ просто пестрили заголовками об очередном взломе серьезных объектов, краже личных данных, вмешательстве в выборы, скачивании секретных документов и т. д.

А это пользователь. Удобно устроившийся в кресле и смотрящий, например, сериал, пишет 112.ua.

И не будет он тратить свое драгоценное время на то, чтобы придумывать какие-то сложные пароли к учетным записям и счетам. Потому что, как показывает практика, наиболее популярный пароль у многих пользователей – это "пароль".

Как результат – одним из итогов года уже семь лет подряд является рейтинг худших паролей, составляемый аналитиками компании SplashData. И стоит отметить, что даже несмотря на возрастающую угрозу хакерских атак, рейтинг отличается относительной стабильностью. Главный месседж: пароль должен быть легок и прост. Потому что как жить иначе?

Ладно, переходим собственно к рейтингу. Для начала коротко о вводных данных.

Рейтинг составлялся на основе изучения более 5 миллионов ключей безопасности, замеченных в связанных со взломами утечках личных данных пользователей за 2017 год.

Основная часть паролей использовалась в Северной Америке и Западной Европе.

По оценкам аналитиков, почти 10% людей использовали хотя бы один из 25 худших паролей в 2017 году, а почти 3% - наихудший.

Худший пароль 2017 года

Абсолютную и убедительную победу в этой номинации получает пароль 123456.

Стоит отметить, что в рейтинге присутствуют более хитрые вариации этого пароля (видимо, в надежде обмануть желающего проникнуть в компьютер юзернейма). Например, третье место занял пароль, наверное, более терпеливых пользователей – 12345678. Шестое место досталось еще более длинной вариации – 123456789, восьмое – среднему варианту 1234567.

Но это еще не все!

Есть и такие, кто в порыве максимально усложнить доступ к своему компьютеру придумывал более хитромудрые цифровые комбинации.

Например, 17-е место занял пароль 123123. Просто и со вкусом, я бы сказал :). На 26-м месте – пароль 654321. На 42-м месте – пароль 12341234, на 50-м месте – 121212.

Ну а на более низких местах оказались… года рождения (ну или просто памятные кому-то года). На 57-м месте – пароль 1989, на 64-м месте – пароль 1990, сразу за ним, на 65-м месте – 1991, 90-е место занял пароль 1992.

Буквенные пароли

Таких тоже много. Второе место в рейтинге занял пароль password (уже знаменитый пароль "пароль").

На 19-м месте тот же пароль, но с, казалось бы, хитрым изменением буквы на цифру 0 – passw0rd.

По этому поводу высказался генеральный директор SplashData Морган Слэйн, назвавший мнение о том, что подобный трюк обезопасит ваш пароль, ошибочным. По его словам, небольшие изменения легко угадываемого пароля не делают его безопасным, поскольку "хакеры знают ваши трюки".

Он, кстати, уточнил, что любовь пользователей к музыке и кинематографу тоже зачастую не способствует созданию безопасных паролей.

На примере "Звездных войн" - пароль starwars не является безопасным.

Дальше. Четвертое место занял пароль qwerty, седьмое – letmein (впусти меня), одиннадцатое – admin, четырнадцатое – login (а че, оригинально придумано). На 21-м месте расположился пароль hello, потом множество имен (от robert до andrea). На 77 месте – пароль test.

Вот такая вот картина. Теперь важно. Основной совет, как максимально обезопасить свой пароль. Как советуют специалисты, пароль должен содержать случайные буквы, цифры и символы и, что также отдельно подчеркивается, один и тот же пароль не стоит использовать для разных учетных записей.

Просто потому что, если хакеру удастся сломать одну вашу учетку – он, скорее всего, попробует этот пароль и к другим вашим аккаунтам.

Полный рейтинг худших паролей можно посмотреть тут, я же просто добавлю, что безопасность ваших аккаунтов – очень важная вещь. И беречь их стоит очень внимательно. А то не будет что у вас читать интересного в соцсетях в следующем году. Так что внимательнее. И чтобы порядок был :) Сетевой тролль был на связи.