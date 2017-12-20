Стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Минске 6 20.12.2017, 16:23

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Мингорисполком определил планово-расчетные цены на услуги ЖКХ в 2018 году.

Мингорисполком определил планово-расчетные цены (ПРЦ) на единицу предоставленных жилищно-коммунальных услуг на 2018 год. Соответствующее решение Минского городского исполнительного комитета от 4 декабря 2017 года №4161 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает агентство «Минск-Новости».

ПРЦ на техническое обслуживание жилого дома определена в 0,1216 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц. Техническое обслуживание лифта будет стоить 1,43 руб. за каждого зарегистрированного в квартире жителя. Теплоснабжение и горячее водоснабжение обойдется в 98,7884 руб. за 1 Гкал; водоснабжение — 0,8114 руб. за 1 кубометр; водоотведение (канализация) — 0,5398 руб. за 1 кубометр.

Вывоз мусора для домов без мусоропровода будет стоить 6,0055 руб. за 1 кубометр; с функционирующим мусоропроводом — 7,7430 руб. за 1 кубометр.

Кстати, ПРЦ на жилищно-коммунальные услуги рассчитываются на каждый последующий год. Эта цена состоит из прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений (рентабельности).