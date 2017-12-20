Белорусы считают, что Максим Мархалюк исчез по криминальной причине 5 20.12.2017, 16:32

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Поиски мальчика в Беловежской пуще стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси.

Белорусы хотят обратиться к Лукашенко с просьбой о более тщательном расследовании исчезновения Максима Мархалюка в Беловежской пуще. Петицию уже подписали около 10 000 человек, пишет hrodna.life.

По мнению автора петиции Кристины Литвиновой, мальчик мог исчезнуть по криминальной причине. В связи с этим в петиции перечислен ряд требований:

— обойти все постройки в районе исчезновения мальчика с поисковыми собаками,

— осмотреть территорию со специальной техникой, которая помогает выявлять тела погибших,

— пригласить на детектор лжи всех людей, которые лично знали Максима,

— передать расследование дела следователям в Центральный аппарат, привлечь к расследованию дела лучших специалистов страны,

— опросить всех возможных свидетелей исчезновения ребенка.

Петицию планируют направить в aдминистрацию Лукашенко, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство внутренних дел Беларуси.