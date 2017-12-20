Тибетский лама: Белорусы естественные, чистые и открытые 20.12.2017, 16:39

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Известный буддистский наставник поделился впечатлениями о Беларуси.

В декабре в Минск приезжал тибетский наставник, досточтимый лама Йонтен Гиалтсо — с бесплатными семинарами по дыхательной йоге и преобразованию негативных эмоций.

На протяжении пяти дней медитировать, развивать концентрацию и разучивать исцеляющие мантры в велодроме «Минск-Арены» собиралось до трехсот человек. Журналисты tut.by посетили семинар и поговорили с монахом.

О первом впечатлении от белорусов

— Среди участников семинаров было лишь несколько моих учеников, остальные — новые для меня люди. Не хотел бы давать оценку и сравнивать вас с другими народами. Скажу так: белорусы естественные, чистые, открытые, легче идут на контакт, чем жители других городов, где мне приходилось бывать (с 2003 года лама Йонтен Гиалтсо проводит большую часть времени в России, где делится знаниями и опытом со своими учениками).

Во время медитаций в Минске мне понравилась общая атмосфера: люди подходили, благодарили за техники, которые уже помогли им решить некоторые жизненные проблемы, спрашивали, когда приеду сюда снова.

О правилах медитации

— Медитация — это, с одной стороны, метод избавиться от негативных состояний, страхов и переживаний, а с другой стороны, инструмент, помогающий взрастить позитивные качества ума.

— Как медитация связана с религиозными убеждениями?

— Медитация предназначена не только для йогинов (тех, кто практикует буддистскую йогу) и религиозных людей. Она подходит абсолютно всем. Сегодня многие бизнесмены, доктора, спортсмены медитируют, чтобы развить концентрацию и сделать мышление более ясным.

— На что в первую очередь направлена медитация — на физическое или душевное оздоровление?

— Медитация задействует оба уровня. Хотя есть разные виды: одни медитации направлены на тонкие уровни сознания и вызывают преобразования в психологическом состоянии, другие — затрагивают более поверхностные механизмы и влияют на наше физическое состояние.

— В чем преимущества и недостатки медитации в сравнении с работой с психологом?

— В целом, эти способы работы с сознанием и подсознанием похожи. Но медитация затрагивает более глубинные уровни. Подход психологов может быть эффективным, но эти специалисты обычно разбирают конкретные ситуации и работают с поверхностным уровнем нашего ума.

— С чего начать, если хочешь научиться медитировать?

— Во-первых, надо найти духовного наставника, опытного в медитации. Во-вторых, выбрать тихое комфортное место, где не будет отвлекающих вещей. В-третьих, регулярно отрабатывать наставления и методы, которые передал учитель. Важно не останавливаться на теории, а постоянно практиковать эти методы, чтобы понять — подходят ли они вам. Последовательность должна быть такой: слушание, размышление и медитация.

— Как часто нужно медитировать?

— Новички могут начать с пяти-десяти минут в день. Постепенно продолжительность можно увеличить до часа-двух. Важно медитировать регулярно и в одно и то же время. Попробуйте сделать медитацию своим ритуалом, например, после пробуждения. Постепенно у вас выработается привычка.

О духовных наставниках и шарлатанах

— Можно ли научиться медитации самостоятельно?

— Можно почерпнуть общую информацию из интернета или книг. Но для правильной медитации нужен опытный духовный учитель. Бывает, что человек, обладающий поверхностными знаниями, начинает медитировать и сталкивается с препятствиями (например, головокружением или головными болями). Такие проблемы возникают из-за некорректного выполнения определенных техник.

— Как распознать, что твой духовный наставник не шарлатан?

— Не нужно сразу принимать на веру все рекомендации и наставления. Для начала попробуйте принять этого человека как друга, который может вам помочь, а только потом — как учителя. Обращайте внимание на мотивацию человека, критически анализируйте глубину его наставлений, отслеживайте, действенны ли для вас его советы.

О контроле над эмоциями

— Что происходит с человеком, который поддается гневу?

— Следуя за любыми негативными эмоциями, люди не могут объективно воспринимать реальность. Разгневавший вас человек моментально становится врагом. Все очень примитивно. Если же вы осознанный, то не вступите в конфликт, сохраните покой и здравомыслие. В таком состоянии вы сможете мудро оценить ситуацию, исследовать ее более глубоко, и, возможно, человек, еще недавно казавшийся неприятелем, станет для вас лучшим другом. Важно понимать: гнев сначала вредит нам, а потом уже другим.

О том, как осознавать каждый момент жизни

— На тренингах вы обучаете технике осознанности. Согласны, что многие люди сегодня живут на автопилоте?

— Да, бывает, что человек не слышит или не замечает происходящего рядом, потому что его мысли в этот момент находятся в другом месте. Это говорит о том, что тело и ум не в балансе. Медитация как раз учит находиться здесь и сейчас. Если ум постоянно занят воспоминаниями или планами на будущее, то человек теряет жизненную энергию. Из-за этого ослабевает как иммунная, так и нервная системы.

— Как можно тренировать осознанность?

— Тренировка осознанности включает четыре этапа: внимательность к своему телу, ощущениям, уму и внешним явлениям. Например, внимательность к телу начинается с наблюдения за дыханием. Оно тесно связано с состоянием ума. Попробуйте контролировать дыхание, отслеживать его изменения. Когда человек нервничает, из-за разрушительной энергии дыхание ускоряется или становится скованным. Нам проще справиться с негативными эмоциями, если мы научимся контролировать дыхание. Вместо того, чтобы поддаваться гневу или страху, следует сконцентрироваться на дыхании и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Ум успокоится, и вы почувствуете покой и умиротворение.

— Какие преимущества в осознанном проживании каждого момента?

— Осознанность — ключ к счастливой жизни. Направляя внимание внутрь, а не на объекты желания, мы накапливаем жизненную энергию. Осознанного человека легко узнать: у него сияющий взгляд, здоровое тело и ясный ум. Осознанная личность умеет анализировать свое поведение и состояние, исправлять ошибки, а неосознанная — идет на поводу у эмоций.

Осознанность помогает не только в духовной области, но и любой мирской активности. Западный и восточный миры ведут диалог, изучая науку об уме и выясняя, как с ним работать. В США и Великобритании медитацию включают даже в школьную программу, потому что видят ее эффективность: она тренирует память, внимательность и способствует развитию.