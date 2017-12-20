Меркель сокрушает «многоходовочку» Путина 1 20.12.2017, 17:32

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Фото: AFP

Немецкая выдержка не оставляет Кремлю шансов.

Москва зря тешит себя иллюзиями: правительственный кризис в Германии не приведет к отмене санкций против России и не ускорит решения по «Северному потоку-2», считает Андрей Гурков, в своем материале для «Немецкой волны».

В Германии - правительственный кризис. Именно правительственный, а не политический, как ошибочно пишут некоторые российские СМИ, поскольку все государственные, партийные и общественные структуры ФРГ продолжают бесперебойно работать. Вот только сформировать новое правительство после выборов 24 сентября пока не удается. Такое в демократических странах случается. В Нидерландах, к примеру, переговоры о создании правящей коалиции длились в этом году более семи месяцев.

Также, автор акцентирует внимание, что судя по злорадному тону целого ряда кремлевских СМИ, в Москве не без удовольствия наблюдают за правительственным кризисом в Германии, видя в нем верный признак ослабления позиций Ангелы Меркель (Angela Merkel) и даже предвестника конца ее канцлерства.

А поскольку в России широко распространена точка зрения, что в Евросоюзе сторонником санкций против РФ является главным образом Меркель, то у некоторых россиян, похоже, возникли надежды, что скоро могут отменить штрафные меры, введенные из-за российского участия в войне на востоке Украины. А может быть и те, что стали реакцией на аннексию Крыма.

При этом, стоит добавить, что данный кризис в Германии, за которым мы наблюдаем вот уже месяц с экранов телевизоров, не является результатом политики канцлера и ее правительства. Вся вина за раскол элиты Германии лежит на одном человеке, и этот человек - Владимир Путин. Ведь именно российскому президенту и его окружению было выгодно, чтобы главный политический и экономический «двигатель» Европы, коим и является Германия, остановил свою работу. Все, что ныне происходит – это всего-навсего второй раунд той игры, которую еще в 2015 году затеял Кремль.

Неудавшиеся сценарии Кремля

После недельного напряжения, которое охватило все властные круги Германии, Ангеле Меркель и ее блоку ХДС/ХСС удалось договориться со своими бывшими соратниками по правительству, социал-демократами, о запуске переговорного процесса по восстановлению «большой коалиции».

После длительной встречи, которая закончилась в ночь на 14 декабря, консерваторы, возглавляемые исполняющим обязанности канцлером, согласились начать консультации о формировании правительственного объединения с их потенциальными партнерами из СДПГ. Те же, в свою очередь, уведомили, что примут финальное решение о целесообразности таких консультаций в пятницу, 15 декабря.

В то же время, согласно довольно-таки сложной процедуре, формализация такого соглашения может затянуться до мая следующего года. И все это говорит лишь об одном: период турбулентности в Германии продлится от трех месяцев до полугода. Очевидно, что этим будет пытаться воспользоваться российское руководство, которое истинно жаждет ухода г-жи Меркель с политической арены.

На самом деле российская пропаганда уже как несколько дней распространяет информацию об очередной «неудаче» Меркель, обвиняя ту в невыполнении своего обещания – сформировать коалицию до рождественских праздников.

Понятно, что для Кремля изначально было важно дестабилизировать ситуацию внутри Германии, создать условия для избрания главой правительства более сговорчивого человека, который бы выступил за отмену санкций, а также ослабить влияние федерального парламента.

Именно поэтому для Путина и его окружения наиболее выгодным был вариант проведения досрочных выборов в Бундестаг. Это бы позволило «Альтернативе для Германии», которая даже не скрывает своих связей с Кремлем, отобрать дополнительные голоса не столько у консерваторов, сколько у социал-демократов. Ведь как раз СДПГ более всего пострадала от появления на политической авансцене ультраправых. Очевидно, что при проведении перевыборов Шульц и его сторонники не смогли бы изменить негативную для них тенденцию.

Надо сразу сказать, что после оглашения результатов парламентских выборов, «АдГ» начала готовиться к новому избирательному марафону; ее депутаты использовали любую возможность, чтобы покритиковать Меркель и ее правительство.

Из последнего – выступление сопредседателя этой партии Александра Гауланда в Потсдаме перед журналистами. Он обвинил канцлера в том, что концерн «Siemens» собирается сократить около семи тысяч рабочих мест по всему миру (по большей части в Германии). Неясно, каким образом Меркель могла воспрепятствовать желанию руководства компании адаптировать свои мощности и прекратить выпуск оборудования, от которого начали отказываться угольные, газовые и электростанции.

Впрочем, Гауланд, не вдаваясь в подробности, посчитал, что подобная ситуация, вероятно, «поможет АдГ. В любом случае, это не очень «умные» отношения с общественностью, когда вы получаете рекордные прибыли, а затем увольняете работников. Мы всегда говорили, что являемся рупором, оглашающим переживания людей. Мы не хотим, чтобы страна изменилась до неузнаваемости».

Самое интересное, что не только Гауланд критиковал Меркель за действия руководства «Siemens», но и российские телеканалы, такие как RT, освещая эту тему в нужном для Кремля ракурсе.

Соответствующее решение суд вынес в четверг, 14 декабря, сообщает Интерфакс.

Русским, как мы видим, не удалось достичь своей цели – начать процедуру перевыборов в Германии, однако российское руководство все-таки добилось того, что мировое сообщество вновь обратило на него внимание.

Так, Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск все того же «Siemens» к российскому концерну «Технопромэкспорт» по возврату двух газовых турбин, ранее перемешенных в Крым.

До этого официальные представители немецкой компании заявляли, что эти поставки были незаконны и произошли за спиной предприятия. Это подтвердило проведенное собственное расследование.

Тем не менее, компания-ответчик, «Технопромэкспорт», заявила, что при модернизации турбин были использованы российские ноу-хау. Ну что ж, раз так, тогда мы должны быть полностью спокойны; ведь любые российские «ноу-хау» всегда ломаются до своего первичного запуска и не подлежат затем ремонту.

Однако давайте вернемся к еще одному сценарию, который рассматривал Кремль как такой, что поможет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Германии и дискредитировать саму Меркель.

Речь идет о правительстве меньшинства. При таком стечении обстоятельств Меркель занималась бы разрешением внутренних проблем, поиском голосов под каждый законопроект. Ее личный рейтинг, да и в целом консерваторов, постепенно бы достиг критической отметки, так как вся ответственность за провал важных законодательных инициатив легла бы на нее.

Этого хотели в Кремле, но у них ничего не получилось: Германия избрала иной вариант – восстановления «большой коалиции» с социал-демократами.

Впрочем, следует четко обозначить, что пусть этот вариант и менее подходящий для Путина, но все же его нельзя назвать неприемлемым.

Все дело в том, что при подобном развитии событий симпатизирующая российскому руководству «Альтернатива для Германии» станет самой влиятельной оппозиционной политической силой в стране, а соответственно, она сможет заполучить ряд важных парламентских комитетов, например, тот же бюджетный.

Есть еще один важный нюанс – позиция социал-демократов.

Так, социал-демократы предложили консервативному блоку Меркель новую «промежуточную» форму сотрудничества при формировании правительства – «коалицию кооперации».

Смысл заключается в том, что часть решений предлагается принимать на уровне правительства, а те, с которыми социал-демократы не согласны, будут выноситься на рассмотрение федерального парламента. При этом вопросы, по которым позиции партий разнятся, должны быть прописаны заранее в коалиционном соглашении.

Другими словами, Шульц и его соратники из СДПГ хотят застраховать себя от дальнейшего понижения рейтинга, так как очевидно, что большая часть решений следующего правительства будет непопулярной.

Все это можно назвать половинчатой политикой; ведь, с одной стороны, социал-демократы выступают за создание коалиции, а с другой, - хотят, чтобы Меркель, решая отдельные щекотливые вопросы, такие как проблема миграции, например, занималась сбором голосом в Бундестаге, будто бы она – лидер правительства меньшинства.

Ясно, что подобная ситуация негативно повлияет на внутриполитический процесс и создаст дополнительны бреши в национальной защите, которыми не преминет воспользоваться Кремль.

Совершенно понятно, почему Меркель призывает своих будущих партнеров к проведению переговоров «быстро и основательно» и не углубляться в детали итоговых договоренностей, но установить общие рамки.

Кроем того, сейчас Шульц заявил о важности к 2025 году создать на базе европейского клуба Соединенные Штаты Европы.

«Я предлагаю европейский конституционный договор, который создает федеративную Европу», - сказал лидер социал-демократов, подчеркнув, что «тот, кто будет против (ред. – такого договора), тот выходит из Европейского союза».

Таким образом г-н Шульц собирается бороться с правыми радикальными идеями внутри Содружества.

Эта идея не нова. Впервые о создании подобной формы сотрудничества в Европе подумывал еще Наполеон. А в 1925 году ее предложили немецкие социал-демократы. Шульц просто-напросто решил поиграть в определенный символизм.

Однако эти игры очень опасны, ведь подобные заявления могут спровоцировать ряд европейских стран, лидеры которых жаждут как можно быстрее примириться с Москвой, на радикальные меры, что приведут к росту националистических настроений. Да и сам Кремль может им в этом помочь, увеличив финансирование ультраправых проектов в Европе.

Именно поэтому Меркель говорит: «Мы должны быть сильны экономически, должны лучше сотрудничать в сфере обороны. Мы должны также проводить совместную внешнюю политику и совместную политику в области развития, чтобы нас действительно всерьез воспринимали в качестве континента или Европейского союза. Я думаю, что способность к этим действиям, а не обозначение целей, должна стать теперь первостепенной, — сказала она. — Поэтому я считаю своей основной задачей добиться того, чтобы мы до 2025 года могли сказать: достигнуто более тесное сотрудничество в области обороны, более тесное сотрудничество по другим названным мною вопросам».

На самом деле очень жаль, что г-н Шульц, борясь с радикальными проявлениями, не видит, кто на самом деле стоит за правыми в Европе и, в частности, в Германии.

Игра в диктатора

Очевидно, что благодаря усилиям российского руководства «Альтернатива для Германии» смогла попасть в Бундестаг, заняв на федеральных выборах третье место.

Давайте вспомним, с чего все началось - с 2015 года, а именно с начала сирийской игры Кремля. Эти действия привели не просто к увеличению наплыва беженцев в Европу, которое наблюдалось в первой половине 2015 года, а к настоящему миграционному кризису – когда за второе полугодие на территорию ЕС прибыло 1,8 миллиона ищущих убежища. Только в ноябре 2015 года в Германию перебралось свыше 206 тысяч нелегальных мигрантов. Сейчас эта цифра намного выше. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство, лишь на декабрь 2016 года общее число сирийцев, которым предоставили разрешение на временное убежище, составляло 347 тысяч человек.

Оппоненты Меркель ныне вспоминают слова, которые она произнесла 14 декабря 2015 года в Карлсруэ на съезде ХДС/ХСС, «мы справимся!». Тогда она пообещала ужесточить законодательство относительно пребывающих незаконных мигрантов, но в то же время призвала и дальше принимать беженцев, указав на то, что правительство не может нарушать международное право и устанавливать квоты.

«Ни один человек, - убеждала своих коллег канцлер, - по каким бы причинам он ни отправлялся в путь, не покидает свою родину необдуманно».

Впрочем, это не значит, что консерваторы не предпринимали действий, способных ограничивать наплыв мигрантов. Так, удалось на законодательном уровне внедрить мораторий на воссоединение семей беженцев, заменить для части ищущих убежища финансовые выплаты на социальные пособия (натуральные льготы), ускорить процедуру депортации.

Кроме того, Меркель добилась принудительного введения квот на беженцев для стран ЕС, ей удалось договориться с турецким президентом о создании многомиллионных лагерей на турецко-сирийской границе.

На самом деле у канцлера не было иного выбора, кроме как принять такое количество нелегальных мигрантов из Сирии. Представьте, во что бы в 2015 году превратилась Италия, Венгрия, Греция, Македония, если бы закрылись границы Германии, Франции и других стран. Тогда Меркель говорила «мы справимся!» не только лишь нам, немцам, но и всему Содружеству.

Между тем Россия, провоцируя миграционный кризис, намеревалась уничтожить изнутри европейский проект, заставив страны вспомнить о своих национальных интересах – расколоть единство. Именно благодаря стараниям Кремля и Асада на европейскую землю пришли исламские террористы из ИГИЛ. Все, что делала Меркель – пыталась сохранить ЕС и добиться его реформирования.

И на самом деле уже с декабря 2015 года количество ищущих убежища в Германии начало значительно сокращаться. Однако за этим последовали провокации.

Сначала в новогоднюю ночь в центре Кельна происходят массовые сексуальные домогательства со стороны «беженцев». Затем 11 января 2016 года в прессе появляется информация об изнасиловании русской девочки Лизы. В конечном итоге оказывается, что никакого похищения и изнасилования не было.

Однако сразу после этих двух инцидентов, которые приготовил Кремль – в первом случае, запустив миграционный кризис, во втором, – вбросив неправдивую информацию – «АдГ» смогла победить на мартовских местных выборах 2016 года, войдя в четыре ландтага.

Затем, после Франции и Бельгии, теракты сразу же пришли в Германию.

В большинстве из них были повинны мигранты. Однако по большей части все они являлись лишь исполнителями. На самом деле выгоду от всех этих провокаций получило российское руководство, которое смогло, пусть и частично, подорвать авторитет канцлера, а также ее ключевых партнеров по коалиции, оно смогло ввести в парламент ультраправую «Альтернативу для Германии».

Настоящей трагедией стало массовое убийство в Берлине, что произошло 19 декабря 2016 года. Тогда на территорию рождественского базара на площади Брайтшайдплац въехал грузовик, который задавил 12 человек (более 50 получили ранения).

Интересно, что сразу после теракта рейтинг «АдГ» практически достиг рекордных 16%.

Владимир Путин, кстати, был одним из первых, кто отреагировал на случившееся. Он попытался использовать трагедию как повод для переговоров о снятии санкций. Президент России тогда говорил, что недавний теракт в Германии сделает Европу сговорчивей.

«Надеюсь, что последние трагические события, в том числе и в Германии, побудят наших партеров теснее работать вместе с нами по этому, важному для всех, направлению», – указывал он.

Любопытно, что после провала переговоров по созданию коалиции, которую окрестили «ямайской» - между консерваторами Меркель, свободными демократами и «зелеными», - семьи погибших обвинили правительство и самого канцлера в том, что те ненадлежащим образом к ним относятся: не выказывают соболезнования и не выплачивают должной финансовой помощи.

Ангела Меркель вечером вторника неожиданно посетила Рождественский рынок на Брайтшайдплац; она пообщалась с продавцами, имущество которых пострадало, и положила белую розу к поминальному знаку. В правительстве при этом пообещали все финансовые вопросы урегулировать.

Но самое важное кроется в ином – в дате, которую избрала канцлер. Она пришла на место трагедии не 19 декабря – в годовщину кровавого теракта, - а 13, за день до того, как 14 декабря ЕС опять продлил санкции на полгода против России. Кроме того, очень даже символично, дата принятия ЕС решения о продлении санкций совпало с датой проведения не просто ежегодной, а можно сказать даже предвыборной, пресс-конференции президента России Владимира Путина. Так что, ЕС уже пожелал «счастливой дороги» на старте…, а американцы еще дополнительно подтянуться перед финишем…

Немецкая выдержка

Ныне важно, чтобы начавшиеся переговоры закончились успехом – стабилизацией ситуации и избранием Меркель канцлером.

В то же время совершенно понятно, что выходить из переговорного процесса сейчас не выгодно ни консерваторам, ни социал-демократам. Первые хотят сформировать действенное правительство, вторые – увеличить свое влияние на принятие важных решений, заполучить дополнительные политические дивиденды.

Вот почему все идеи Шульца не так уж и важны. Социал-демократы, конечно, могут настоять на половинчатом соглашении, в котором пропишут отдельные табуированные для них вопросы. Однако, как показывает практика, СДПГ становится сговорчивее, когда консерваторы предлагают дополнительные властные рычаги – новые должности.

Но даже если социал-демократы настоят на своей позиции, Меркель от этого в долгосрочной перспективе все равно выиграет; ведь ей удастся вовлечь Путина и его соратников из «АдГ» во внутриполитическую немецкую кухню. А там, как говорится, свои правила, которых Кремль уж точно не знает.

В то же время не следует себя тешить иллюзиями: если удастся воссоздать «большую коалицию», от оппонентов из «АдГ» сразу избавиться не удастся: потребуется приложить немало усилий, чтобы ультраправые ушли с политической арены.

Кроме того, следует говорить о том, что ныне наступает очередной важный с точки зрения истории момент. И опять здесь наиболее важную роль играет Меркель. Сейчас французский президент Эммануэль Макрон продвигает идею реформирования Европы. Его предложения очень не нравятся Владимиру Путину.

Все дело в том, что лишь при поддержке и посредничестве Меркель, которая умеет настаивать и договариваться, ЕС удастся запустить процесс реформ. Но если у Путина получится подорвать влияние или сместить действующего канцлера, Евросоюз ждет только одно – постепенный вялотекущий развал.

Поэтому, как сообщает «Sueddeutsche Zeitung», не просто так, наверное, руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль назвал Россию «потенциальной угрозой», а не партнером для страны.

«В лице России мы имеем в большей степени потенциальную угрозу, чем партнера в области безопасности», - сказал он.