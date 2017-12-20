Видеофакт: BMW опередили всех на светофоре в Минске – но по-своему 1 20.12.2017, 16:35

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Назовем это просто совпадением.

Но три из трех автомобилей, которые проехали на запрещающий сигнал светофора на Партизанском проспекте, были одной марки. На какой-то момент даже показалось, что это слет какого-нибудь автоклуба: так слаженно, один за другим водители пересекали стоп-линию.

Видео со своего регистратора опубликовал пользователь форума onliner.by с ником tatarincevs.

Смотрим: сначала pole-position на перекрестке занял водитель белого BMW 5-Series, справа от него место в стартовой решетке занял черный BMW 5-Series, а водитель BMW 7-Series проезжал пешеходный перед одновременно с тем, как загорелся желтый сигнал светофора.

Автор видео рассказал корреспонденту Onliner.by, что водители BMW, по всей видимости, устроили импровизированный заезд по Партизанскому проспекту.

— Я стоял на светофоре первым. Три машины объехали меня и со светофора стартовали. Больше я их не видел, — отметил tatarincevs.