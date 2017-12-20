Федынич: «Письма счастья» под Новый год — совковость в худшем варианте 2 20.12.2017, 16:58

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Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

Под Новый год на предприятия стали приходить письма от чиновников.

На некоторые белорусские предприятия начали приходить письма от местных органов власти с «просьбой» создать новые рабочие места.

Информацию о «письмах счастья» для предприятий прокомментировал «Салiдарнасцi» председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

– Это совкость в худшем варианте, – сказал он. – То они увольняли людей, потому что надо было поднять уровень заработной платы, то теперь требуют взять на работу. Откуда предприятиям взять деньги, чтобы обеспечить новые рабочие места? Располовинить зарплаты действующих работников? Или, может быть, заложить в цену продукции? Это подход типа: все вокруг колхозное, все вокруг мое. Или ты должен сделать, как тебе написали, или завтра к тебе придет налоговая – и будет что-то выяснять.

По мнению профсоюзного лидера, если предприятиям потребуются работники, они сами будут их нанимать без всяких напоминаний.

– Экономика поставлена с ног на голову. Своими действиями власть только создают ситуацию, когда человека берут на работу, платят ему 250 рублей ($125), и еще при этом говорят, мол, я его трудоустроил, – предупреждает он.

Такое «рвение» чиновников перед новогодними праздниками неслучайно, уверен собеседник:

– Уже должен быть запущен новый декрет №3, а всех желающих они никак не могут трудоустроить. И, видимо, сейчас им сверху спустили указания – раз у нас столько безработных, то нужно срочно хоть куда-то устроить, чтобы доложить руководству о выполнении до Нового года.

Геннадий Федынич считает, что рынок труда и дальше продолжит лихорадить, а наступающий год «окажется даже тяжелее, чем 2017-й».

– У властей нет желания менять что-то в экономике: все идет по колхозной-крестьянскому пути. Можно что угодно писать на бумаге, можно «разгон» давать, но ничего само по себе не поменяется. Вы помните, когда убыточные колхозы указом сверху раздавали банкам? Сколько тогда денег потратили, чтобы эти колхозы вытащить. Как были эти колхозы гиблые, так и остались. Вопрос здесь не в директивах, а в том, кто управляет экономикой и предприятиями, – отметил глава РЭП.