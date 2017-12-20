Минчанка Иоланта: Родители назвали меня в честь оперы Чайковского 2 20.12.2017, 17:21

1,052

Жительницы столицы рассказали о своих редких именах.

Опера Чайковского, поэма Пушкина, книга о цветах, календарь – где только родители не ищут имена для своих детей. Минчанки рассказали, как им живется с редкими именами и почему их так назвали, пишет citydog.by.

Бенедикта, 21 год

студентка БГМУ

КРАСИВАЯ И БЛАГОСЛОВЕННАЯ

– Я первый ребенок в семье, и мои родители долго думали о выборе имени, так как хотели найти что-нибудь особенное, неповторимое и красивое. И вдруг у папы появилась идея заглянуть в католический календарь имен.

Моей дате рождения соответствовало несколько вариантов, но родителям очень приглянулось имя Бенедикт. Оно хоть и мужское, но девочек так тоже называют, прибавляя в конце букву «a». А мама придумала сокращенный вариант – Бенита. Так меня и величают (улыбается).

Свое имя обожаю. Еще не встречала в Беларуси людей, которых звали бы так же. С тезкой столкнулась лишь однажды, в Литве, когда отдыхала в санатории в городе Друскининкае. Там работала медсестра Бенедикта – меня это очень порадовало.

Такое нестандартное имя дает свои плюсы. Если тебя зовут по-особенному, то надобность в фамилии просто исчезает. Ты всего лишь назвала имя, а все сразу понимают, о ком речь.

Тебя никогда ни с кем не перепутают. А если назвали твое имя, ты точно знаешь, что обращаются к тебе. Конечно, в начале знакомства все вечно переспрашивают, коверкают имя, случайно заменяют первую букву, но, если уже запомнили, не забывают.

Когда я училась в старших классах школы, мы с подругой очень любили гулять по Немиге вдоль набережной. Если с нами пытались познакомиться несимпатичные нам парни, у меня был стопроцентный способ от них отвязаться: сказать свое имя, выждать пятнадцать минут и спросить, как же меня все-таки зовут. Работало безотказно. Представлялась я, разумеется, полным именем, которым очень горжусь.

Джульетта, 21 год

студентка ЕГУ

УЖЕ ВСТРЕТИЛА СВОЕГО РОМЕО, И ЗОВУТ ЕГО НИКИТА

– Свое прекрасное имя я получила с легкой руки, а точнее, языка старшей сестры. Когда маму выписали из роддома и мы все вместе ехали домой, в машине играла песня группы A’Studio «Джулия». Сестре это имя напомнило героиню шекспировской трагедии, и она предложила назвать меня Джульеттой. Все согласились и восприняли песню знаком свыше (улыбается).

Когда была маленькой, то практически никто из сверстников не мог поверить, что меня действительно так зовут. Поэтому меня часто дразнили, могли смеяться и спрашивать: «Джульетта, где твой Ромео?» Или тыкать пальцем в какого-нибудь некрасивого мальчика и говорить: «Вон твой Ромео пошел».

Но самое интересное, что среди неверящих были и те, кто специально придумывали себе другие необычные имена. Тогда меня это озадачивало, а сейчас просто смешно – я ведь говорила правду.

Все изменилось, когда я выросла. Маленькому карапузу все равно, Артем он или Франциск. А вот повзрослев, все хотят быть оригинальными и индивидуальными. Поэтому сейчас, когда представляюсь, собеседники приятно удивляются и говорят, что тоже хотели бы себе необычное имя.

Сама я ассоциирую свое имя с печальной повестью Шекспира «Ромео и Джульетта» и Францией. В этой стране быть Джульеттой совсем не редкость, и там же есть прекрасное кафе «Джульетт». Правда, Ромео я никогда не встречала, только в школе мне очень нравился мальчик Рома (смежные имена), и теперь это одно из моих любимых имен. Но про Ромео меня спрашивают часто, и я всегда отвечаю, что история не обязательно должна повторяться (улыбается).

Виталия, 20 лет

технолог энергетической промышленности

КАК СЛАДКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕСЕРТ

– Имя выбирала моя мама. Вита – это «жизнь», а мама всегда говорит, что я смысл ее жизни, поэтому она именно это имя мне и подобрала. А вот полная форма имени – Виталия – появилась из-за страстной, скажем так, итальянской любви родителей: Виталия – Италия (улыбается).

Живется мне с ним прекрасно! Всегда слышу комплименты, что имя очень красивое. Да и везде я такая одна, особенная: в садике, школе, университете, на работе – нигде нет другой Виты.

Запомнить легко. Правда, моя прабабушка долго не могла это сделать. До лет 10 она называла меня Викой, Виолеттой и другими именами. А потом я стала «Веточка».

Мое имя самое красивое на Земле – я так считаю. Все, кто его произносят, делают это как-то нежно, спокойно, и у меня в голове сразу появляется ассоциация с каким-то сладким, взбитым и воздушным десертом.

Ариадна, 21 год

юристка

НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ОСОБОЙ ЛЮБВИ К ЛАБИРИНТАМ И МИФАМ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

– Ариадной я стала по воле случая. Моя мама работает воспитательницей. Среди ее самого первого набора детей была одна девочка с именем Арина. Маме она понравилась, и понравилось имя, поэтому свою дочку в будущем она захотела назвать именно так. И вот, когда пришло это время, ей в голову откуда-то закралась мысль, что Арина – сокращенное от Ариадны (как Таня и Татьяна). Поэтому так и записали в ЗАГСе Ариадной. Только потом узнали, что это два совершенно разных имени.

Но в детстве Ариадной меня никто и не называл. Для всех я была Ариной, но иногда приходилось объяснять, что я не Карина и не Марина.

Сейчас очень часто слышу фразы типа «какое интересное имя» или вопросы из разряда «почему вас так назвали?». Причем чаще от преподавателей в университете. Это позволяет разрядить обстановку во время экзамена (улыбается).

А вот восторженное «Первый раз встречаю такое имя!» я уже устала слышать при знакомствах с парнями. Мне от такой индивидуализации ни горячо, ни холодно, так как считаю, что выделяться нужно другими качествами.

Однако самая большая проблема – неправильное произношение моего имени. Наверное, за всю жизнь с первого раза максимум пяти людям удалось при первом знакомстве произнести его верно. Поэтому каких только вариаций я не слышала! Это и веселит, и раздражает одновременно. Но есть и находчивые экземпляры: так, мужчина на работе, осознав, что назвать по имени меня не сможет, обращается ко мне исключительно по отчеству. Все бы ничего, если бы не его 55 лет против моего 21 года (смеется).

В детстве мне всегда хотелось иметь обычное человеческое имя, чтобы меня называли просто Анечкой или Оленькой. Ну, хотя бы потому, что было трудно найти материал о значении своего имени для сочинения в школе. Да и то, что все неправильно произносят, тоже не нравилось.

Но чем старше становлюсь, тем меньше об этом думаю. Даже правильнее будет сказать, что не думаю вообще. А то, что другим не удается называть меня правильно, – их проблемы!

Оливия, 22 года

студентка БГМУ

БЕЗ ОЛИВОК И ОЛИВЬЕ

– Мне суждено было стать Оливией! Моя мама еще до своего замужества была уверена, что у нее будет девочка. И вот однажды она прочитала статью про девушку Оливию. Имя ей очень понравилось, и она решила назвать дочку именно так (улыбается).

Конечно же, когда знакомлюсь с новыми людьми, многие не верят, что это настоящее имя. Тогда приходится показывать документы. Друзья уже привыкли к такому. А на учебе почти все преподаватели начинают расспрашивать, что значит имя, кто решил так назвать. Зато запоминают меня почти все сразу, многие придумывают какие-то свои ассоциации. Но по настоящему короткому имени – Лив – мало кто обращается.

Сейчас стало модно называть детей редкими именами, так что нас таких уже много. Помню, в детстве была одна история: мама довольно громко окликнула меня в магазине, и буквально через пару секунд к ней прибежала слегка растерянная женщина, у которой дочь тоже была Оливией. Она и подумать не могла, что кто-то еще может назвать ребенка в то время таким именем (улыбается). Но я обожаю его и ни за что бы не изменила!

Иоланта, 20 лет

студентка

СОКРАЩЕННО – ЕЛОЧКА

– Я по национальности полька, поэтому и все имена в моей семье предпочтительно польские. Мама рассказывала, что, когда она была беременна, на нее большое впечатление произвела опера Чайковского «Иоланта». Вот так родители и определились с моим именем.

В детстве было очень много комплексов по этому поводу. Доходило вплоть до истерик и нежелания знакомиться с людьми. Любое новое знакомство было огромным стрессом. И только в процессе взросления я начала понимать ценность необычности своего имени.

Сейчас я безумно рада, что меня так зовут. Огромный плюс необычного имени – тебя сразу же запоминают. Да, первое время постоянно переспрашивают (иногда ну очень много раз), но это того стоит. Устраиваешься на работу, знакомишься с молодым человеком, да даже на экзаменах – люди всегда обращают внимание на имя и делают комплименты. С осознанием этого жить стало намного проще.

А еще мое имя очень забавно коверкают и ищут сокращенный вариант. Как меня только не пробовали называть. Всем особенно нравится называть Елкой или Елочкой. И я даже не знаю, как это сокращение появилось.

Неонила, 20 лет

студентка БГУ

КАК РЕКА НИЛ

– Имя мне досталось в наследство от бабушки, и живется мне с ним очень хорошо. Я даже часто забываю, что оно может быть необычным. А потом знакомлюсь с новыми людьми, и начинается: «Как тебя зовут? Мила? Нина? А, Нила? Какое странное имя».

Иногда неудобно, что из-за редкости имени я реагирую на схожие: Данила – Нила. Например, моя одноклассница рассказывала, что первый месяц-два после нашего знакомства называла меня Милой, а я на слух этого даже не замечала.

Раньше мне очень хотелось изменить имя, потому что оно привлекает к себе внимание, а иногда этого не хочется. Но сейчас меня все устраивает, и оно вызывает во мне только хорошие ассоциации с бабушкой, ну и с рекой Нил.