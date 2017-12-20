Витольд Ващиковский: Россия скрывает истинные причины Смоленской катастрофы 1 20.12.2017, 16:50

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Витольд Ващиковский

Фото: epa

Удерживая у себя обломки самолета, Россия дает основания для подозрений.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что удерживая у себя обломки Ту-154М Леха Качиньского, Россия дает основания считать, что истинные причины катастрофы скрываются.

Глава польской дипломатии прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который считает, что если на борту президентского Ту-154М и были взрывы, то взрывчатку могли заложить только в Польше.

"Мы честно отвечаем России: чем дольше удерживаете обломки, чем дольше не хотите сотрудничать в рамках следствия, чтобы прояснить причинить катастрофы, тем больше даете основания для подозрений, что у вас что-то на совести, и катастрофа выглядела значительно иначе, чем представлено в докладе межгосударственного авиационного комитета (МАК), и вы скрываете истинные причины этой катастрофы. Это наша позиция ", - цитирует польского министра «Польское Радио».

Он подчеркнул, что для изучения причин авиационной катастрофы нужно получить обломки самолета и попытаться сложить их, и добавил, что президент России "хорошо об этом знает".

Ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич сообщил, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы нашла доказательства двух взрывов на борту президентского самолета ТУ-154.