Cтепан Полторак: Мы увидели истинное лицо России 20.12.2017, 17:58

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Министр обороны Украины прокомментировал вывод российских офицеров-наблюдателей из Донбасса.

Министр обороны Степан Полторак считает, что Москва вывела своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), чтобы обвинять украинскую сторону в нарушениях режима прекращения огня. Об этом он заявил журналистам 20 декабря перед заседанием правительства, сообщает "Интерфакс-Украина".

"После вывода мы увидели истинное лицо РФ. Почему Россия приняла такое решение – для того, чтобы обвинять нас в нарушении режима прекращения огня, хотя в принципе они этого только ждут и сами нарушают режим прекращения огня", – подчеркнул министр.

Полторак добавил, что украинские военные готовы к изменению ситуации.