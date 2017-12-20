В Августовской пуще спасали белорусов, авто которых попало в снежный плен 1 20.12.2017, 18:13

Белорусы собирались добраться до Литвы коротким путем и заблудились.

Как рассказали «Еврорадио» в пресс-службе Подляшского отдела пограничной стражи, происшествие случилось 17 декабря. 23-летний гражданин Беларуси и его 43-летняя мать собирались добраться до Литвы коротким путем — лесными дорогами, использовали навигатор. Однако заблудились, а затем автомобиль не смог выехать из глубокого снега.

Женщина позвонила по телефону польской экстренной связи и рассказала о ситуации. На место выехали сотрудники пограничной стражи, которые нашли машину и белорусов в нескольких километрах от ориентиров, которые те подавали. Отмечается, что автомобиль из снега вытащили, и путешественники продолжили свой путь.