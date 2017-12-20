В Молдове отправили в отставку две трети министров 20.12.2017, 18:25

В ходе правительственной реформы в Молдове проведены существенные кадровые перестановки.

Молдавское правительство в ходе проведения административной реформы на заседании в среду, 20 декабря, сменило большую часть министров. Со своих должностей были отправлены в отставку шесть руководителей из девяти, пишет «Немецкая волна».

Постов лишились: министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур, занимавшийся приднестровским урегулированием вице-премьер Георгий Балан, глава Минюста Владимир Чеботарь. Уволены были также: министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Бытка, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш.

За несколько дней до этого парламент Молдовы отстранил от должностей нескольких вице-премьеров. В ходе правительственной реформы число министерств в Молдове было сокращено с 16 до 9.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип объявил о завершении реформы и объяснил кадровые изменения стремлением деполитизировать правительство перед парламентскими выборами 2018 года.