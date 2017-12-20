Как житель Гродно строит бизнес на мусоре 13 20.12.2017, 18:44

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27-летний гродненец выносит вместо людей мусор.

Гродненцу Максиму 27 и последние несколько лет он пробовал себя во многих профессиях, но найти что-то свое так и не сумел. В декабре 2017 года молодой человек стал безработным и начал давать объявления: он готов выносить вместо людей мусор. На этом он планирует зарабатывать деньги, пишет hrodna.life.

Все кроме строительного мусора

Такой вид услуг — вынос мусора из-под двери — в Беларуси, и тем более в Гродно, не распространен. Но, например, в России этим бизнесом занимаются целые фирмы.

«Идею с мусором мы с другом подняли еще до того, как начали заваривать мусоропроводы в Гродно, — рассказывает Максим. — Я учился на станочника, но по специальности работал мало. Первый заказ по выносу мусора был от знакомых. Можно сказать, пробный заказ. Потом еще предложили вынести мусор несколько раз. Берусь за все кроме строительного мусора».

Пока Максим денег за услуги не берет: говорит, что практикуется. Но вскоре планирует стать индивидуальным предпринимателем и заключать с клиентами договора.

Для всего подъезда — скидка

Максим планирует заключать договора на месяц. Его услуги будут стоить около 10 рублей. В эту сумму входит вынос мусора три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. Но с каждым клиентом Максим готов договариваться индивидуально.

«Если клиент захочет, чтобы мусор выносили чаще, то буду брать предоплату около 5 рублей. Также планирую заключать договора со всем подъездом, что для клиентов будет значительно дешевле. Например, 5 рублей с квартиры в месяц. Бизнес с мусором в Гродно новый, можем пробовать. Людям нужно будет только выставить мусор за дверь».

Уже просятся в команду

Пока Максим планирует работать один. Если же будет много заказов, парень готов набрать команду.

«Мне сейчас много звонков поступает, так как расклеил объявления по городу. Кто-то спрашивает об услугах, кто-то шутит, а кто-то вообще воевать хочет. Звонил какой-то начальник или мастер и расспрашивал, как это я буду мусор выносить „на их территории“.

Поговорить нормально не удалось, человек бросил трубку».

Недавно Максиму позвонил местный студент и просился в команду. Но парень пока планирует работать самостоятельно. Если заказы дальние — будет ездить на машине. А вот если перестанет успевать — пригласит людей для сотрудничества.