Вино для Путина 3 Геннадий Кравченко

20.12.2017, 18:58

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Кто скупает крымские винзаводы.

В Крыму начинается масштабная приватизация предприятий винодельческой отрасли. Одни из них российские власти отжали у Украины, другие находились в аренде у частных структур, которые сейчас различными способами выводят из игры. За ширмой происходящего маячат уши друзей российского президента.

Прощай, «Новый свет»

20 декабря на торгах продадут завод «Новый свет» – одно из старейших винодельческих предприятий Крыма, основанное в 1878 году. Летом крымские власти акционировали отжатое у Украины государственное предприятие – так его проще продать. Они объясняют его продажу тем, что основные фонды износились, а средств на модернизацию нет.

В конкурсе по продаже будут участвовать два претендента: ООО «Воом-вох Инвест» и ООО «Южный проект».

По данным ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) , ООО «Южный проект» – это дочерняя компания банка «Россия», подконтрольного Юрию Ковальчуку – другу Владимира Путина. Она зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занимается консалтингом.

Второй претендент на покупку завода – ООО «Воом-вох Инвест» – это московское микропредприятие, на котором работает до 15 человек. Оно, несомненно, участвует в конкурсе для создания видимости конкуренции.

Предварительная оценка объекта – 1,4 миллиарда рублей, или приблизительно 24 миллиона долларов. Смехотворно малая сумма, если учитывать, что кроме производственных фондов предприятие имеет сотни гектаров виноградников.

Севастопольский винзавод – тоже Путину

В октябре стало известно, что севастопольский винзавод (СВЗ) станет президентским. По данным местных СМИ, еще в апреле глава города Дмитрий Овсянников получил письмо управления делами президента России, которое попросило исключить винзавод из приватизационного плана «в связи с планируемой передачей предприятия в ведение управления делами президента Российской Федерации».

В управление делами президента России уже передали «Массандру» – самое известное винодельческое предприятие Крыма. Поговаривают, что Севастопольский винодельческий завод подчинят «Массандре», которой не хватает как собственных качественных виноматериалов, так и площадей виноградников для их производства. Слияние поможет объединению нарастить линейку сухих вин, которые на Южном берегу Крыма делать нерентабельно.

Севастопольские виноделы уверены, что настоящая причина слияния – невостребованность десертных и крепленых вин «Массандры». Спрос есть на сухие, полусладкие и игристые, но ни одно из предприятий, входящих в объединение, не производит их в достаточном количестве . А игристые вина севастопольского винзавода, особенно сортовые брюты, давно имеют успех.

«Одна из важнейших задач для них – переход на выпуск сухих и игристых вин, – рассказал экс-директор СВЗ Алексей Акчурин. – Массандровские хозяйства не очень подходят для выпуска сухих вин: это и климатические условия, и необходимость глобальной перестройки их первичных заводов. Идеальные почвенно-климатические условия для производства сухих и игристых вин – у нас, в Севастополе».

«Инкерман» – прижать и отжать

В начале декабря стало известно, что власти Севастополя продадут на торгах Инкерманский винодельческий завод. С молотка уйдет не только «Инкерман», но и его дочка «Качинский+» с виноградниками. Решению о продаже предшествовала детективная история по всем правилам российского экономического криминала.

И «Инкерман», и «Качинский+» у Фонда госимущества Украины с 2009 года арендовала шведская компания «Инкерман интернешнл АБ». Она владеет 75% акций ООО «Качинский+». Дочерними предприятиями «Инкерман интернешнл АБ» также являются ООО «Инкерманский завод марочных вин», винный дом «Инкерман» и ряд других компаний.

В январе 2011 года инвестиционные фонды Horizon Capital (США) и Hartwall Capital (Финляндия) объявили о покупке контрольного пакета акций этой компании. По данным журнала Forbes, днепропетровский предприниматель, глава «Первого национального винодельческого холдинга» Валерий Шамотий продал двум этим фондам долю в 60%. Известно, что с 2016 года 20% доли в «Инкерман Интернешнл АБ» принадлежит китайскому частному инвестиционному фонду «Панг Чаг», однако долю в 40% шведской компании «Инкерман интернешнл АБ» по-прежнему контролирует все тот же Шамотий.

Согласно открытым данным, адрес шведской компании изменился 18 марта 2014 года – в день аннексии Крыма Россией. Одну из «дочек» концерна – ТОВ «Торговий Дiм «Iнкерман» – в конце 2016 года зарегистрировали в Киеве по адресу: ул. Мельникова, д. 12А, кв. 7.

В декабре 2014 года срок «украинской» аренды закончился, но власти Севастополя не спешили его продлевать. То пересчитывали арендную плату по курсу гривны к рублю, то заявляли о порче имущества. Все это длилось три года, новые договора аренды так и не заключили.

В конце ноября Арбитражный суд Севастополя начал рассматривать исковые заявлений правительства города о расторжении договоров аренды земли с компанией «Качинский+», которая входит в шведский холдинг «Инкерман».

Нежелание идти на компромисс с «Инкерманом» российские чиновники не объясняют. На заводе уверены: речь идет о рейдерском захвате.

«В декабре 2014 года закончился договор аренды, с начала 2015-го ведем переписку с правительством по заключению нового соглашения. Но так и не смогли ничего добиться: одни отговорки, – говорит директор совхоза «Качинский» Михаил Хош. – Все это время платим налог за землю, готовы и стоимость аренды за этот период выплатить. Мы бы и рады своевременно вносить ее, только у нас нет оснований для таких платежей, пока не подписан новый договор».

17 декабря – после того, как стало известно, что «Инкерман» продадут, в Севастополь прибыл сам Валерий Шамотий. Это первый визит в Крым бизнесмена после аннексии. Официальная причина приезда – чтобы принять участие в еврейском празднике «Ханука».

Раввин Севастополя Биньямин Вольф рассказал, что знаком с украинским мультимиллионером с 2004 года. «Этот человек не только помог нам построить синагогу, но и в целом очень много сделал для города. И мы пригласили его на праздник как нашего старого друга». Сумел ли друг раввина решить проблемы Инкерманского винзавода, пока не известно. Но стоить ему это будет дорого.

Симферопольский винзавод на очереди. Кто следующий?

Между тем, приватизация ожидает еще один крымский завод. По словам представителя Министерства имущественных и земельных отношений Крыма, речь идет о госпредприятии «Симферопольский винодельческий завод».

Относительно планов по приватизации предприятий на 2018 год по предложению Министерства сельского хозяйства Крыма планируется приватизация ГУП «Симферопольский винодельческий завод», –сообщили в министерстве, не уточнив стоимость актива.

В июне врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что крупный инвестор приобрел 1 тысячу гектаров земли в Севастополе. Источник ТАСС, близкий к сделке, утверждает, что речь идет о компании ООО «Инвест Резерв», связанной с группой ВТБ, которая 3 мая купила за 475 милионов рублей землю под виноградники.

«Был проведен конкурс, пришел крупный инвестор, который купил 1 тысячу 100 гектаров земли и планирует развивать виноградарство», – сказал Овсянников.

Понятно, что виноградники без винзавода – просто обуза, поэтому в наступающем 2018 году стоит ожидать дальнейшей приватизации предприятий винодельческой отрасли Крыма.

Геннадий Кравченко, krymr.com