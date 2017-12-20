Семашко: Бензин в 2018 году подорожает, но на сколько - не скажу 46 20.12.2017, 19:04

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Вице-премьер заявил, что скоро белорусы будут заправлять свои авто по мировым ценам.

В 2018 году цена бензина будет расти. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Еврорадио», заявил вице-премьер Владимир Семашко. Правда, на какую сумму будет подорожание, чиновник говорить отказался.

«Дороже будет, но на сколько — не скажу. На столько, чтобы можно было обслужить кредиты. Всем нравится, когда я говорю, что в Мозырский нефтеперерабатывающий завод вкладывают 1 миллиард 745 миллионов долларов, в «Нафтан» — 1 миллиард 640 миллионов долларов. А их же отдавать надо! Их обслуживать надо, эти кредиты, и отдавать банку. Поэтому неудивительно, что бензин будет дорожать».

По словам вице-премьера, сегодня в Беларуси, которая не имеет своих нефтяных месторождений, бензин стоит меньше, чем в той же России. Но вечно такое продолжаться не может, и скоро мы будем покупать нефть по мировым ценам. Соответственно, по мировым ценам будем заправлять и свои авто, предупредил Семашко.