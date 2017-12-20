Мастер-класс от вице-премьера: как не ответить ни на один из шести вопросов 18 20.12.2017, 19:23

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Семашко удивил журналистов своими «тайнами».

20 декабря в Овальном зале парламента отчет перед «депутатами» держал вице-премьер Владимир Семашко. Много чего рассказывал. А еще больше... отказался рассказывать! Какие секреты не захотел раскрывать народным избранникам виц-премьер, скрупулезно записало «Еврорадио».

Транспортом будущего называет вице-премьер отечественные электробусы. Есть к ним интерес в России и «в двух странах дальнего зарубежья». И тут начинается секретность.

Семашко: «Но поскольку это коммерческая тайна, то о том, где, что и по какой цене, я вам не буду говорить».

Далее речь заходит о строительстве «фактически нового завода «Гродно-Азот». Тут опять секретность. Ну, или поусекретность.

«Проект солидный. Не буду называть цифру, но около 1 миллиарда долларов», — говорит вице-премьер.

Если на таинственность в этих вопросах можно смотреть с улыбкой, то дальше речь идет о серьезных вещах. К примеру, о строительстве БелАЭС.

Семашко: «Здесь все вопросы финансовые решены, вы знаете, что мы открыли кредитную линию в Российской Федерации на 10 миллиардов долларов. На достаточно выгодных для Беларуси условиях на 28 лет с отсрочкой на 7 лет. Ставку не буду называть. Ставка приемлемая, очень хорошая ставка».

Дальше — больше: речь идет о стоимости российского газа.

«Вот в этом году мы имеем цену 143,6 доллара за 1 тысячу кубометров по формуле в привязке к Ямало-Ненецкому автономному округу. Ну, и плюс поддержка определенная бюджета Республики Беларусь. Какая — называть не буду тоже. Пусть это останется между Минфинами наших стран».

Еще вице-премьер почему-то не хочет раскрывать депутатам, какая будет рентабельность нового целлюлозно-бумажного комбината, строящегося в Светлогорске.

Семашко: «Продукция востребована на рынке, но рентабельность я не могу назвать — рентабельность чрезвычайно высокая».

Правда, не только «депутатам» не хочет выдавать секретную правительственную информацию вице-премьер. Вот что Владимир Семашко отвечает на вопрос Еврорадио о возможном росте цены бензина в следующем году.

Семашко: «Будет повышаться. Мы же отслеживать тенденции рынка будем. Но на сколько повысится — не скажу».

Такой вот загадочный и таинственный у нас вице-премьер.