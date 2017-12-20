Как легко просыпаться зимой: 4 совета, которые спасут вас 1 20.12.2017, 19:41

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Эти советы помогут легче вставать и просыпаться в хорошем настроении.

Осенью и зимой отрывать голову от подушки совсем сложно. Как перестать пропускать звук будильника и проводить утро в бодром состоянии, а не в обнимку с кружкой кофе? Воспользуйтесь советами The Challenger, чтобы легче вставать и просыпаться в хорошем настроении.

Полагайтесь на себя

Не надейтесь на популярные приложения для сна. Анализировать сон с их помощью практически бессмысленно. Данные, которые вы получаете, будут основываться на вашей двигательной активности во время сна. Этого недостаточно, чтобы оценить фазы быстрого и медленного сна. А значит время для пробуждения, которое вам «посоветует» такое приложение, будет очень приблизительным и вряд ли оптимальным.

Используйте специальные гаджеты

Например «умные» будильники. Световой будильник сделает ваше пробуждение не только лёгким, но и приятным. Вместо того чтобы каждый день вставать от громкого и резкого звука обычного будильника, вы будете постепенно просыпаться благодаря тому, что комната наполняется светом — совсем как в летний день.

Не продолжайте дремать, если уже проснулись

Если проснулись раньше будильника, не стоит дремать еще 15−20 минут (даже если очень хочется). Пробуждение связано с циклами сна. Сон — это повторяющийся цикл из двух фаз: фазы быстрого и фазы медленного сна. Скорее всего, вы просыпаетесь до звонка будильника из-за того, что очередной такой цикл завершился. Лишние минуты сна сделают утренний подъем невыносимым — вероятно, вы будете просыпаться в фазе медленного сна.

Не спите до обеда

Утренние часы самые важные, особенно зимой. Старайтесь не пропустить их и не спать слишком долго, иначе вы не получите необходимую дозу света, которого и так мало в осенне-зимний период. Особенно это важно для «сов». Осенью и зимой организм вырабатывает меньше серотонина, а именно этот гормон регулирует настроение человека. Лучший способ повысить его уровень — получать больше солнечного света. Летом это сделать, конечно, гораздо проще — достаточно проводить много времени на свежем воздухе. Согласитесь, просыпаться в хорошем настроении всегда приятнее.