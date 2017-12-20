Белорусский милиционер - украинской журналистке: Уезжайте и больше не возвращайтесь! 3 20.12.2017, 20:19

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Михалина Скорик

Журналистка поделилась впечатлениями от посещения Беларуси.

Украинская журналистка Михалина Скорик, которая в Минске узнала о запрете посещения России и одновременно Беларуси, рассказала «Радыё Свабода» подробности своей встречи во Фрунзенском районном отделении внутренних дел.

- Михалина, как вам сообщили о вызове в милицию?

- Я прилетела из Киева в Минск 14 декабря рейсом «Белавиа» и на пограничном контроле заполнила миграционную карточку, в которой обозначила свое имя и контактный телефон. Никаких дополнительных вопросов в аэропорту ко мне не было. Приехала в отель, заселилась, а в субботу, 16 декабря, когда мы отправились из гостиницы ближе к центру, на мой украинский мобильный позвонили с белорусского номера. Мужчина представился Артемом Александровичем и попросил срочно, до часа дня приехать в отдел миграции Фрунзенского РУВД. Но поскольку я не представляла, где находится это учреждение, и когда поняла, куда ехать, то опоздала почти на час. Позвонила, он меня встретил и провел. Спросил, знаю ли я, что нахожусь в списках лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом я не знала, и меня это очень удивило. Артем Александрович спросил также о моем социальном статусе, количестве детей, дату рождения и имела ли я какие-то связи с террористическими организациями. Я ответила, что не имела, а потом подумала, одинаково ли мы понимаем, что такое террористическая организация ... В итоге он мне сообщил, что в связи с «российскими списками» я являюсь так же нежелательным лицом и в Беларуси. Тогда он составил протокол, я с ним ознакомилась. Спросил, когда собираюсь уезжать обратно в Киев, и на мой ответ - 19 декабря - сказал: «Большая просьба ехать и больше не возвращаться». Он попросил ксерокопию паспорта, подписать протокол, простился, провел и все. То есть, разговор длился 10-15 минут.

- В каком тоне проходил этот разговор?

- Разговор был очень коротким, немногословным. Все по-деловому. Никакой агрессии не было.

- Интересовался ли он вашим мужем, который погиб на Донбассе?

- Не интересовался. На его вопрос, замужем ли, я ответила, что вдова. Все.

- Показывал ли он вам документ, согласно которому вам запрещен въезд на территорию России?

- Ничего не показывал. Честно говоря, когда он попросил меня приехать, я понимала, что это какая-то проверка, но не понимала ее причину. Поэтому на месте я лишних вопросов ему не задавала.

- Во время пребывания в Минске, не замечали каких-то других подозрительных вещей в отношении себя?

- Абсолютно нет. Я не первый раз была в Минске, надеюсь, и не последний. Но ничего особенного не было. Обычный отель. У меня нет ощущения, что за мной кто-то следит или что-то другое.

- Перед поездкой в ​​Минск вы выясняли возможность нахождения своего имени в «черных списках»?

- У меня есть контакты в Министерстве иностранных дел Украины и спросила, насколько безопасно ехать в Беларусь, есть предостережения МИД в отношении поездок в Беларусь, так как знала о случаях, когда и с поездов снимали, как, например, моего коллегу Виталия Мороза, с которым мы вместе делали видеокурсы для журналистов. Соответственно, я знала, что могут быть какие-то дополнительные вопросы, но так ... Последний раз я была в Беларуси в марте 2014 года, переходила границу в Гомельской области. И сейчас, когда взвешивала все риски, пришла к выводу, что они не высоки. До поездки у меня было ощущение, что Беларусь - не Россия, но сейчас есть вопросы.

- Планируете ли обжаловать это решение?

- Обязательно. Когда мной заинтересовались представители белорусских властей, то я обратилась в Посольство Украины в Минске, разговаривала с консулом. Из этого разговора я поняла, что такие случаи бывают и дипломаты с ними сталкивались. Консул настоятельно мне рекомендовал по возвращению в Киев заполнить электронную форму и обжаловать этот запрет по Беларуси. А что делать с запретом въезда в Россию - как это проверить и что с этим делать, я еще, честно говоря, не разбиралась. В полночь я вернулась в Киев, поэтому еще не выясняла, что делать с российской историей. Но белорусскую историю буду обжаловать, хотя не знаю, чем все это закончится.