Эстония показала три способа использования цифровой валюты 20.12.2017, 20:43

Эстония продолжает развивать план создания собственной криптовалюты под названием «estcoin».

Управляющий директор электронной программы Эстонии Каспар Корюс объявил в блоге, что работа над криптовалютой продолжается, и предоставил три возможных варианта использования токена, передает finmedia.net.

Корюс сказал, что основная цель estcoin — ускорить развитие Эстонии как цифровой нации и привлечь новый бизнес в экономику страны. «С точки зрения Эстонии, estcoin был предложен как способ сбора денег для поддержки развития идеи цифровой нации», — сказал Корюс.

Программа электронного гражданства в Эстонии, запущенная три года назад, позволяет любому в мире подать заявку на получение эстонского цифрового удостоверения личности. После его получения открывается доступ к электронным услугам. Эта программа принесла стране доход около 14,4 млн. евро, в том числе чистый доход в размере 1,4 млн. евро и чистые косвенные социально-экономические выгоды в размере 13 млн. евро.

Способы использования estcoin

Корюс сказал, что они планируют использовать estcoin в качестве программы лояльности. Estcoin можно зарабатывать привлекая новых пользователей электронных услуг, успешно подписывая новых электронных резидентов. А также размещая тендеры в сообществе электронной резиденции, которые предоставляют работу другому электронному резиденту или эстонской компании, или предоставляя полезные советы для других электронных резидентов.

Во второй модели криптовалюта будет служить средством, используемым для деятельности в цифровой сфере Эстонии. Например, для цифровой подписи документов, входа в службы или выполнения смарт-контрактов. Эстонцы и электронные жители получат определенное количество токенов, которые являются персональными и привязаны к их цифровой ID. Позже они смогут по необходимости приобретать больше токенов.

Третьим вариантом рассмотрения является euro estcoin. В соответствии с этой моделью ценность estcoin будет привязана к евро. Он будет работать так же, как другие типы токенов работают в видеоиграх или онлайн-мирах. Электронные резиденты могут приобретать euro estcoin на своей новой платформе, а затем продавать их с другим электронным резидентам и получать наличные по мере необходимости, обеспечивая при этом соблюдение всех необходимых банковских и налоговых правил.