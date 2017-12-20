В Гродно хулиганы пробили колеса у 20 автомобилей 1 20.12.2017, 20:49

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Все машины стояли на парковках возле домов.

В Гродно ночью хулиганы пробили колеса приблизительно у 20 автомобилей. Как пишет сайт autogrodno.by, происшествие произошло во дворах жилых домов по улицам Тавлая и Курчатова.

Все машины стояли на парковках возле домов, не на зеленой зоне.

Причина агрессии в отношении их неизвестна.

Отмечается, что шилом у машин были повреждены все четыре колеса. Вероятно, автомобили выбирались хаотично, некоторые были пропущены.

Правоохранители ищут злоумышленников, они выясняют и точное количество поврежденных машин. Выясняется, что прокалывались не только колеса, в ряде случаев повреждены кузовные части и стекло.