В Минске уже продают живые елки в рассрочку 1 20.12.2017, 21:15

К новому году минчанам привезли елки из Дании и продают их в 10 раз дороже отечественных.

Предновогодний ажиотаж набирает свои обороты. И, если рассмотреть предложения продавцов, становится непонятным на кого рассчитаны цены… Например, сразу несколько популярных интернет-магазинов привезли в Беларусь датские живые ели. Красивые, пушистые и высокие, если верить картинкам в сети, пишет kp.by.

Минимальная высота датских елок – от 1,4 метра, а стоимость – от 99 рублей. Это, если экономить, но, если потолки позволяют, можно взять и самую большую лесную красавицу из Датского Королевства высотой 2,5 – 3 метра за 349 рублей.

Есть хорошая новость! Ёлки можно купить в рассрочку, внеся первоначальный взнос. В одних магазинах рассрочка до года, в других и вовсе на 15 месяцев. То есть вы уже отметите другой Новый год, а все еще будет платить за прошлогоднюю елку…

Кроме заморской красавицы в интернет-магазине предложили установку елки за 10 рублей и, если надо, даже январскую утилизацию тоже за 10 рублей.

Но, можно отправиться и на обычный елочный базар с приятным ценником от 8 до 30 рублей.