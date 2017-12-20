Переговоры по «Силе Сибири-2» зашли в тупик 20.12.2017, 21:24

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Китай забраковал цены на газ РФ.

Разворот российского газового экспорта на Восток, анонсированный после резкого ухудшения отношений с ЕС в 2014 году и закрепленный в государственной сырьевой стратегии на ближайшие 13 лет, продолжает буксовать.

Переговоры с Китаем о том, чтобы расширить поставки газа в дополнение к контракту по трубопроводу «Сила Сибири», пока не принесли успеха, информирует еizvestia.com.

Камнем преткновения для проекта «Сила Сибири 2» мощностью 30 млрд кубометров в год стал вопрос цены российского газа, сообщил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«Главное — это цена. Никто не собирается жертвовать собственными доходами, — рассказал Денисов. — Продавец хочет продать подороже, а покупатель хочет купить подешевле».

По словам Денисова, чтобы подписать соглашение, которое обсуждается с 2015 года, нужно «выйти на цены, более приемлемые для двух сторон».

«Но здесь ни китайская сторона, ни наша, не спешат. По маршрутам там тоже не все так просто — это высокогорная зона на Алтае, это сложная техническая операция», — добавил он.

По данным источников Reuters, российско-китайские переговоры зашли в тупик еще и потому, что в КНР решили пересмотреть политику отказа от угля, а кроме того, заинтересовались покупкой сжиженного газа в США.

По данным Bloomberg, договоренность о поставках в КНР американского СПГ была достигнута на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа в апреле. В мае Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям на китайский рынок.

Спустя неделю Cheniere Energy — пионер американского СПГ-экспорта, отправившая в прошлом году пять танкеров в Китай, — объявила, что готовит долгосрочный контракт с КНР.

Китай уже покупает газ в Средней Азии по ценам ниже российских и развивает собственную добычу сланцевого газа — необходимости в новых закупках в РФ просто нет, говорит главный экономист ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов.

Пока у РФ и Китая есть один подписанный газовый контракт — на 38 млрд кубометров по трубопроводу «Сила Сибири», в который «Газпром» намерен вложить 1,5 трлн рублей.

Изначально поставки планировали начать в 2018 году, затем перенесли на 2019-й год. Объемы при этом могут быть урезаны, утверждают источники Reuters: после падение цен на нефть (к которым привязана стоимость газа в контрактах) «Сила Сибири» стала нерентабельной.

«Цена на газ в АТР изменилась в два с лишним раза — с около 600 долларов в 2014 году, до 270 за тысячу кубометров в настоящее время. Это уже не та цена, на которую изначально рассчитывался проект», — объясняет заместитель директора Института проблем нефти и газа Российской академии наук Василий Богоявленский.

В настоящий момент Китай потребляет около 200 млрд кубометров газа в год, основная его часть — порядка 130 млрд кубов — добывается на территории страны. Остаток — импортируется из Туркмении (65 млрд кубов прошлом году).

План развития газовой отрасли, опубликованный в январе управлением по делам энергетики КНР, предполагает рост потребления на 76%, до 347 млрд кубометров в ближайшие 15 лет. Впрочем, почти весь дополнительный газ Китай намерен добывать самостоятельно.

Внутреннюю добычу в КНР планируют нарастить на 60%, до 220 млрд кубометров, из которых 30 млрд кубов — сланцевый газ, месторождения которого начали разрабатывать в 2016 году с помощью британо-голландского концерна BP.