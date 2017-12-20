В Крыму родители назвали своего сына Биткоином 3 20.12.2017, 21:26

Семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына в честь самой дорогой криптовалюты в мире.

Об этом сообщает РИА Новости Украина.

Отец мальчика Олег пояснил, что обязан биткоину своим финансовым благосостоянием, и поэтому захотел выразить таким образом "благодарность криптоиндустрии".

Более того, житель Симферополя уже придумал имена для своих будущих детей. Если у пары родится дочь, то ее назовут Даша – в честь криптовалюты Dash. А второго сына Олег планирует назвать Сатоши, так же, как именует себя мифический создатель биткоина.

Биткоин Олегович родился весом в три килограмма и полностью здоров, сообщается в статье.

Биткоин является основной и самой дорогой криптовалютой в мире. Она была разработана человеком или группой, именующей себя Сатоши Накамото. Первый запуск биткоина произошел 3 января 2009 года. За прошедший год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз.

В ночь на 20 декабря, однако, наблюдалось резкое падение курса криптовалюты — биткоин подешевел более чем на 15%.