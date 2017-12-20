«Гомель» в рекордный пятый раз завоевал Кубок Беларуси 2 20.12.2017, 22:19

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Хоккеисты «Гомеля» в финальном матче обыграли «Неман» в серии буллитов.

"Гомель" стал пятикратным обладателем Кубка Беларуси (Кубок Салея) по хоккею. В ответном финальном матче "рыси" на выезде в серии буллитов обыграл "Неман" — 3:2. Победу гостям принес буллит в исполнении Германа Нестерова, передает pressball.by.

Неман — Гомель — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Нестеров (Волчек, Ревенко, 18.50). 1:1 — Бадун (Ремезов, Кислый, 19.40). 2:1 — С.Малявко (А.Малявко, Боярчук, 25.37). 2:2 — Ревенко (Нестеров, 42.03). 2:3 — Нестеров (70.00 — решающий буллит).

"Гомель" стал единоличным лидером по числу завоеванных Кубков Беларуси, на счету "Юности" четыре триумфа.