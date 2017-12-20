В Бресте неплательщика выселили, вскрыв дверь болгаркой 7 20.12.2017, 22:43

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В ЖРЭУ Бреста зафиксировано 4803 неплательщика коммунальных услуг.

Арендное жильё пользуется популярностью у тех, которые не имеют собственного. Если наниматель надлежащим образом выполняет условия – своевременно вносит плату, на него нет жалоб от соседей, то аренда квартиры может стать бессрочной. А если пренебрегать установленными правилами, тогда придётся распрощаться с временным пристанищем, пишет virtualbrest.by.

В соответствии с Жилищным кодексом, съёмщиков, которые в течение двух месяцев без уважительных причин не оплачивают аренду и жилищно-коммунальные услуги, выселяют из коммерческой квартиры.

Пропал на полгода

На площадке шестого этажа дома № 7 на Гвардейской в Бресте в минувшую пятницу собралось много народа: судебные приставы, сотрудники МЧС, работники ЖЭСа, представители правоохранительных органов. По решению суда на этот день назначили выселение Михаила А. Так как больше полугода хозяин не объявлялся в квартире, эта процедура проходила без него.

Начальник ЖЭС-12 Андрей Будник рассказал, что у Михаила перебои в оплате коммунальных услуг начались в 2015 году. Общая сумма долга составила больше двух с половиной тысяч рублей. В месяц горе-арендатору начисляли около сорока рублей летом и шестидесяти зимой. «Сейчас его нет дома. По неофициальной информации, мужчина находится в России. В 2011 году его вместе с матерью переселили в эту квартиру, прежде они жили в центре города, в доме, который подлежал сносу. Пока мать была жива, исправно платили за жильё, но после её смерти тридцатишестилетний мужчина изредка погашал долги, а потом и вовсе перестал платить», – отметил Будник.

Наш разговор прервали сотрудники МЧС, которые, вооружившись болгаркой, приготовились спиливать дверные петли. Через несколько минут это было сделано, но дверь осталась на прежнем месте – бывший хозяин основательно позаботился о сохранности своего имущества и закрыл квартиру на два замка. Если бы срезали дверь полностью, она бы пришла в негодность. А кому нужны такие расходы? Начальник ЖЭСа принял решение обратиться в специализированную службу, которая быстро справилась с замками.

Нетрудно догадаться, что в квартире был полный беспорядок. Она была похожа на подвал, где находили своё пристанище ненужные и непригодные для жизни вещи. Работники ЖЭСа стали выносить предметы, представляющие ценность, которых было не так много. В основном трёхкомнатную квартиру захламляли макулатура, ветошь, разваленная мебель, – всё это «богатство» ждёт утилизация.

Еще один адрес

Потом судебные приставы и жэсовцы направились по другому адресу: на переулке Десантников, в доме 2, их уже ждала очередная неплательщица Светлана П., которая была вынуждена покинуть помещение по той же причине – неуплата аренды и коммунальных платежей. Правда, у женщины общий долг составил всего около пятисот рублей.

Сегодня в ЖРЭУ Бреста зафиксировано 4803 неплательщика коммунальных услуг. Три месяца уклоняется от оплаты 3691 человек. Полугодовую задолженность имеют 579 горожан. Не вносили плату за ЖКУ от шести месяцев до года 289 брестчан, уклоняются от оплаты в течение трёх лет 206, а больше этого периода – 38.