Независимые СМИ помогли сделать утренник в молодечненской школе бесплатным 3 20.12.2017, 22:48

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В Молодечно сначала ввели, а потом отменили платный вход на утренник.

В школе №14 родителям предложили купить билет за 1 рубль 20 копеек, чтобы попасть на утренник к своим чадам. Но когда тему подняли в СМИ и социальных сетях, все отменили, не успев воплотить идею в жизнь, пишет kp.by.

- Еще в начале недели мы решили, что платного входа у нас не будет, - говорит замдиректора по воспитательной работе Ирина Поцелуева. - Но вообще здесь нет ничего удивительного. Существует прейскурант, где прописаны цены на платные услуги. Деньги переводятся на счет. За них хотели купить сувениры и презенты и подарить ученикам. Сейчас решили обойтись без них.

По одной из версий, платный вход планировали сделать не на сам утренник, а на дополнительный спектакль, который готовили дети. В любом случае сейчас в школе говорят о том, что спектакль отменили, а вход на школьный утренник будет бесплатным.

Что это за прейскурант, о котором говорят в школе? Такой документ действительно есть. И одна из платных услуг, которую может оказывать школа,- это проведение спектакля, но показывать его должны не в школе, а, например, на предприятии, где работают родители, или в другой организации.

- Родителям не имеют права предлагать никакие услуги по проведению детских утренников, - категорична замначальника отдела образования Молодечненского райисполкома Жанна Карпович. - В документе есть такая услуга - проведение спектакля, стоимость 1 рубль 20 копеек. Но здесь идет речь о другой ситуации. Например, если школьная театральная студия едет с представлением в какую-то другую организацию. Спектакль никак не может платно проводиться в стенах школы. Вход на такие мероприятия всегда должен быть свободным.

- А могут для детей на школьный утренник заказать аниматоров?

- Мы школам запретили это делать. А зачем, если это все можно сделать силами детей, родителей и педагогов? Для чего утяжелять стоимость проведения новогодних праздников?