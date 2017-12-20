Додон рискует повторно быть «временно отстраненным» 20.12.2017, 22:58

1,295

Игорь Додон

Конституционный суд может отстранить президента Молдовы от занимаемой должности.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду считает, что парламент вправе обратиться в Конституционный суд за соответствующими разъяснениями, если президент Игорь Додон откажется подписывать указ о новых назначениях в правительстве.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Президент, согласно Конституции, имеет полное право не подписывать указы о назначении новых министров, но он обязан эти указы подписать, если правительство обращается к нему повторно. В противном случае мы вынуждены будем обратиться за разъяснениями в Конституционный суд, который признает или не признает блокирование деятельности государственных институтов и, соответственно, временно отстранит президента от должности", - отметил Канду.

При этом спикер считает, что говорить об этом еще рано, так как правительство еще не представило для утверждения президенту кандидатуры новых министров и вице-премьеров.

Накануне в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки: назначены были два новых вице-премьера и 5 министров, однако президент Додон заявил, что не станет подписывать указ о новых назначениях в правительстве под руководством Павла Филиппа.

Ранее при аналогичной ситуации, когда Додон повторно отказался подписывать указ о назначении министра обороны Еуджена Стурзы, КС временно отстранил Додона от должности, а указ о назначении министра подписал спикер парламента Канду.