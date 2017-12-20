Астронавты NASA полетят в космос на три года

Астронавты NASA полетят в космос на три года2
- 20.12.2017, 23:10
- 1,213
Американские астронавты намерены установить абсолютный рекорд пребывания в космосе.
Американское агентство NASA сделало сенсационное заявление, передает telegraf.com.
Специалисты из США хотят отправить своих космонавтов в космос на три года, что является абсолютным рекордом по времени пребывания не на Земле.
Известно, что до МКС космонавты долетают за шесть месяцев и столько же времени обратно.
Целью такого полета является эксперимент, который покажет, как со временем меняется здоровья человека от длительного пребывания в невесомости.
Таким образом, ученых хотят перестраховаться, прежде чем отправлять людей на Марс.
Напомним, путь на Марс равен трем земным годам.