Астронавты NASA полетят в космос на три года 2 20.12.2017, 23:10

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Американские астронавты намерены установить абсолютный рекорд пребывания в космосе.

Американское агентство NASA сделало сенсационное заявление, передает telegraf.com.

Специалисты из США хотят отправить своих космонавтов в космос на три года, что является абсолютным рекордом по времени пребывания не на Земле.

Известно, что до МКС космонавты долетают за шесть месяцев и столько же времени обратно.

Целью такого полета является эксперимент, который покажет, как со временем меняется здоровья человека от длительного пребывания в невесомости.

Таким образом, ученых хотят перестраховаться, прежде чем отправлять людей на Марс.

Напомним, путь на Марс равен трем земным годам.